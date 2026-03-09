El Ayuntamiento de Gozón abre el plazo de inscripción para un campamento urbano en Semana Santa para niños de 3 a 16 años

El Ayuntamiento de Gozón ha abierto el plazo de inscripción para un campamento urbano durante las vacaciones escolares de Semana Santa. La cita se desarrollará en el colegio público de La Canal durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Se trata de un programa abierto y gratuito para todos los participantes entre 3 y 16 años. El número de personas inscritas está limitado a 45 personas. El horario del programa es de 09.30 a 14.30 horas.

El plazo de presentación de las solicitudes para participar en el campamento urbano comienza este lunes y finalizará el próximo viernes 20 de marzo. Todas las solicitudes deberán registrarse en el Ayuntamiento de Gozón. Una vez finalice el plazo, se publicará en la web del Ayuntamiento el listado de admitidos recibiendo confirmación de su inscripción vía telefónica.