Bañugues, templo del oricio, vende 2,5 toneladas de marisco en un fin de semana (y en todas sus modalidades: de la tortilla a las croquetas)

En tortilla, cocidos, crudos, gratinados, en canelones y hasta hechos sushi... Los oricios tienen tantas recetas como seguidores y prueba de ello es el Festival del Oricio de Bañugues –marca registrada– que desde hace 42 años reúne en un fin de semana a los amantes del equinodermo con espinas. Este fin de semana no fue menos. Los organizadores del Festival, integrantes de la asociación "El Pico", celebraron este domingo a media tarde el éxito de la convocatoria, que se llevó a la práctica en una carpa instalada en el aparcamiento de la playa.

A falta de dos horas para el cierre, aproximadamente, al equipo de voluntarios les quedaban apenas unas tortillas de oricios y un puñado de raciones de las dos toneladas y media preparadas para el Festival. No sin razón, los de "El Pico" escribían en sus redes sociales: "El oricio es mucho más que un producto del mar. Es el sabor de Bañugues".

De este peculiar marisco dieron cuenta "miles de personas" desde el viernes en el municipio gozoniego. El viernes se sirvieron raciones de sushi de oricio, novedad de la edición del Festival de este año. Durante el sábado y el domingo se mantuvieron las recetas de siempre, y el público se contó por centenas, especialmente animados por el sol dominical.

Desde "El Pico" agradecieron, también en su perfil social, al Ayuntamiento de Gozón su colaboración "en la renovación de los bidones de las cocederas de erizos". "Los bidones que utilizamos en el festival soportan cada año la cocción de más de 2.000 kilos de oricios, por lo que con el paso del tiempo es necesario renovarlos para seguir trabajando con seguridad y en las mejores condiciones. Se trata además de un material muy costoso, ya que está fabricado en acero inoxidable y debe hacerse totalmente a medida, al no ser un equipamiento estandarizado. Por ello, supone una inversión importante", precisaron.

La organización mantuvo este año el precio de la docena de oricios igual que en 2025, a 23 euros. La tortilla se vendió a 12, la empanada de oricios a 7, el paté a 12, las croquetas de oricios a 12 y el caldo de oricio a cinco euros. Había, además, productos sin oricios y bebidas para acompañar el sabor a Cantábrico desde la capital del oricio de Asturias: Bañugues.