Castrillón cede la piscina de Piedras Blancas al CAI La Unión de Salinas

Los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) La Unión para personas adultas con discapacidad intelectual de Salinas comenzaron este pasado viernes, 27 de febrero, sus sesiones de natación en la piscina municipal de Piedras Blancas. Esta iniciativa se desarrolla bajo un acuerdo de cesión gratuita de las instalaciones municipales a petición del propio centro, por tratarse de una actividad que tiene muchos beneficios físicos y psicológicos para los participantes.

El primer grupo de alumnos, el pasado viernes, y este 6 de marzo, el segundo, inauguró las sesiones de diversión y aprendizaje a nadar, que se sucederán semanalmente en alternancia con un segundo grupo de alumnos, según informan desde el Consistorio castillonense.

La directora del Centro de Apoyo a la integración La Unión para personas adultas con discapacidad intelectual, Carmen Sellán, ha querido trasladar su "más sincero agradecimiento" al Ayuntamiento de Castrillón, en nombre de todo el equipo de esta institución, "por permitirnos usar la piscina municipal". Sellán ha subrayado que esta colaboración "va a suponer una oportunidad muy valiosa para las personas que acuden al CAI La Unión, ya que las actividades en el agua favorecen su bienestar físico, su autonomía y su inclusión". "No podemos estar más contentos y orgullosos por recibirlos", aseguraron, por su parte, desde el Ayuntamiento de Castrillón.

El Centro de Apoyo a la integración La Unión de Salinas incluye entre sus objetivos el de favorecer tanto la integración sociolaboral como la promoción del desarrollo personal e independencia de las mismas mediante la elaboración de programas personalizados de apoyo. Tiene titularidad pública. Está vinculado a la red de centros de atención de servicios sociales dependiente de la Dirección general de Políticas sociales y fue inaugurado en el año 1986 para prestar su servicio en los concejos de Avilés, Castrillón, Carreño, Corvera, Gozón, Illas, Pravia y Soto del Barco.

El acuerdo

El Ayuntamiento de Castrillón cede gratuitamente el uso de las instalaciones de la piscina de Piedras Blancas al CAI La Unión de Salinas. Los primeros en hacer uso de la instalación municipal fue un grupo el pasado 27 de febrero y, este viernes, un segundo grupo.