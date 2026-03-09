Corvera acoge una jornada de la Liga Asturiana de Videojuegos
Corvera acogerá el próximo sábado una nueva jornada de la tercera edición de la Liga Asturiana de Videojuegos organizada por la empresa Kumai y Principality, primer club de e-sports profesional de Asturias. La cita tendrá lugar en ParqueAstur y está destinada a jugadores y jugadoras de entre 8 y 25 años, que deseen medir su potencial como gamers de EA FC 26, Fortnite y F1. El torneo de F1 se celebrará en dos franjas horarias, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, y no requerirá inscripción previa para participar. Por su parte, el torneo de Fortnite tendrá lugar de 16.00 a 17.30, mientras que el torneo de EA FC se disputará de 17.30 a 19.00 horas. En todos los casos, la inscripción es gratuita.
