Diagnóstico rápido: el 98% de los pacientes de alergología en Avilés recibe resultados en la misma consulta

El servicio de Alergología de la Fundación Hospital Avilés, que es el del área sanitaria, atiende cada año a más de 3.000 pacientes procedentes de distintos rincones de Asturias, concretamente de Avilés, Jarrio y Cangas de Narcea. Solo en 2025 se registraron 3.089 consultas, de las cuales 2.248 fueron primeras visitas y 841 revisiones, una cifra que refleja el creciente impacto de las enfermedades alérgicas en la población.

Una de las características más destacadas de esta consulta es su capacidad de diagnóstico rápido. Según explica el alergólogo José Antonio Álvarez Fernández, el 98% de los pacientes obtiene un diagnóstico en la misma consulta. El proceso incluye una entrevista clínica completa, la realización de pruebas y la prescripción del tratamiento, además de la entrega de un informe médico en la misma visita. Esto es un alivio especialmente para los pacientes que viajan a Avilés desde lejos, algunos con desplazamientos de más de una hora en coche.

Aproximadamente 1.600 o 1.700 pacientes de los que pasan por la consulta de alergología cada año proceden del área sanitaria avilesina, mientras que unos 450 llegan desde el área de Jarrio y cerca de 250 desde la zona de Cangas del Narcea, según datos correspondientes a 2025. “En algunos casos, los desplazamientos son largos. No es extraño que acudan pacientes procedentes de Tineo, Taramundi o Los Oscos”, apunta el especialista. Mientras que los pacientes avilesinos son todos adultos -en el San Agustín hay una consulta específica de alergias en pacientes pediátricos-, de Cangas y Jarrio recibe derivaciones de todas las edades, sin filtro de edad.

El acceso a la consulta se realiza mediante derivación médica. Actualmente, la lista de espera para una consulta ordinaria ronda los cinco meses, mientras que las consultas preferentes se atienden en aproximadamente dos semanas. Álvarez, que cuenta con el respaldo de una enfermera para consultas, ejerce en solitario para todo lo demás en un sin parar de jornadas dedicadas a los pacientes alérgicos de buena parte de Asturias. Hace décadas, la mayor parte de estos pacientes tenían entre 15 y 35 años, según Álvarez. Sin embargo, en la actualidad es cada vez más frecuente que personas de 60 o 65 años desarrollen alergias por primera vez, ya sea a medicamentos, alimentos o pólenes.

Pruebas rápidas y diagnóstico en minutos

La mayoría de los estudios alergológicos se realizan mediante pruebas cutáneas en el antebrazo, una técnica sencilla que permite obtener resultados en 15 o 20 minutos. Estas pruebas consisten en aplicar pequeñas cantidades de distintos alérgenos sobre la piel para observar la reacción. "En lo que el paciente espera en la sala de espera voy haciendo la historia clínica a otro enfermo, y así vamos adelantando trabajo", explica Álvarez de un servicio frenético en cuanto a actividad.

También se realizan pruebas de lectura tardía mediante parches en la espalda, utilizadas sobre todo para detectar alergias de contacto. "Son especialmente útiles en pacientes que van a someterse a implantes dentales o a la colocación de prótesis de rodilla o cadera, ya que permiten descartar alergias a metales y seleccionar el material más adecuado", explica el especialista.

Alergias cada vez más frecuentes

Las alergias son enfermedades del sistema inmunológico y cada vez afectan a más personas. Álvarez explica que factores como el estrés, el estilo de vida o la alimentación pueden influir en su aparición, especialmente cuando se combinan con una predisposición genética. Entonces hay alergias ambientales, también alimentarias, cada vez más: “En el norte de España, sobre todo, vemos alergia al anisakis (parásito que puede encontrarse en algunos pescados), también al gluten, medicamentosas, …”, precisa.

Uno de los fenómenos que más observa Álvarez en los últimos años es la reactividad cruzada, es decir, la relación entre alergias ambientales y alimentarias. Un ejemplo es el llamado síndrome polen-frutas: personas alérgicas a determinados pólenes pueden desarrollar reacciones al consumir frutas como manzana, pera o melocotón. Aproximadamente uno de cada cuatro pacientes con alergia al polen puede presentar este tipo de reacción. Otro caso frecuente es la relación entre ácaros del polvo y crustáceos, que comparten proteínas similares y pueden provocar síntomas parecidos.

El alergólogo José Antonio Álvarez Fernández, de la Fundación Hospital de Avilés. / Mara Villamuza

Y esta primavera...

José Antonio Álvarez prevé que este año la temporada de alergias sea especialmente complicada. Las abundantes lluvias registradas durante el otoño y el invierno han reducido temporalmente los niveles de polen, pero también han provocado un retraso en la polinización.

“Esto podría traducirse en una primavera tardía y más intensa, con síntomas que podrían comenzar más tarde de lo habitual, hacia mayo o junio, y prolongarse incluso durante los meses de verano”, explica. Entre enero y marzo, apunta, suelen polinizar el abedul o el ciprés, por poner dos ejemplos: “Sin embargo, actualmente hay unos niveles muy bajos de estos pólenes a día de hoy, casi inexistentes, por ese tren de borrascas con lluvias. Entonces se prevé una primavera muy fuerte pero tardía; es decir, vamos a tener alergia de primavera en verano”. Estima también una “subida brusca” de la alergia ambiental. En el caso de las gramíneas se considera un “nivel alto” cuando se contabilizan más de cincuenta granos por metro cúbico.

A diferencia un resfriado

Los síntomas de una alergia respiratoria pueden confundirse fácilmente con un resfriado común. Durante los primeros días es difícil diferenciarlos, pero hay una clave clara: la duración. Mientras que un resfriado suele desaparecer en cinco o siete días, la rinitis alérgica puede prolongarse durante semanas o meses, con síntomas como estornudos repetidos, secreción nasal, picor en nariz y ojos o congestión persistente.

Tratamiento

El tratamiento de las alergias se basa en tres pilares fundamentales. El primero es evitar el alérgeno siempre que sea posible. El segundo consiste en tratar los síntomas, mediante antihistamínicos, espray nasales, colirios o inhaladores. El tercer pilar es la inmunoterapia o vacunas antialérgicas, un tratamiento específico que se diseña de forma individualizada para cada paciente en función de sus alergias. Estas vacunas pueden modificar la evolución de la enfermedad y evitar que los síntomas respiratorios empeoren.

“Las alergias son una patología muy agradecida cuando se diagnostican y tratan de forma precoz, ya que un tratamiento adecuado puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes”, afirma el especialista de la Fundación Hospital de Avilés, un médico, también docente, con una consulta siempre llena de pacientes. Para 3.000 alérgicos de Avilés, Jarrio y Cangas, José Antonio Álvarez es su aliado contra las alergias.