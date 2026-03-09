Los estibadores del puerto de Avilés irán a la huelga indefinida si la patronal no desiste de disolver el centro portuario de empleo

El colectivo de 41 estibadores del puerto de Avilés ha anunciado este lunes que irá a la huelga indefinida, más allá de la convocada hasta el próximo domingo, 15 de marzo, si la patronal no abandona su idea de disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE).

Los trabajadores de la estiba local están en huelga desde el pasado 15 de febrero para evitar la disolución del CPE que ven como garante del mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales.

El portavoz del colectivo, Manuel Pravia, ha indicado a Efe que las empresas que forman parte del CPE mantienen su postura de disolver la entidad y proceder a una subrogación del personal, que la parte social rechaza por entender que no garantiza el suficiente volumen de trabajo, con el consiguiente peligro de despidos.

"Nosotros lo hemos hecho todo por nuestra parte para poner fin a un conflicto que es fácil de resolver porque estamos pidiendo, además, descansar e incorporar gente para repartir la tarea entre más personas porque sabemos de sobra que da para ello", ha explicado Pravia.

Esa falta de personal ha impedido, por ejemplo, atender a los barcos en la tarde de este domingo "como se debería".

Además de la huelga indefinida, que ya está acordada y se llevará a cabo si no hay acercamiento de posturas, los trabajadores mantienen la convocatoria de la manifestación prevista para el próximo sábado, día 14 de marzo, por las calles de Avilés.

Noticias relacionadas

Pravia señaló que está prevista la llegada de representantes sindicales del sector venidos desde varias partes del mundo, como Portugal, EE. UU., Australia o Reino Unido, que serán recibidos por los huelguistas avilesinos el próximo viernes.