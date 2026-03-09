Fallece el empresario avilesino Carlos Bousoño, fundador de Mecanizados Cas, a los 85 años de edad

El empresario Carlos Bousoño, fundador de Mecanizados Cas, ha fallecido a los 85 años. Retirado de sus funciones hace ahora algo más de dos décadas, Bousoño ha formado parte de una generación de empresarios que crecieron parejos al impulso de la extinta Ensidesa.

Nació en Avilés y con solo tres años se mudó a la tierra paterna, a Boal. Cursó sus estudios de primaria en las escuelas boalesas y con quince años regresó a Avilés, atraído por la llamada de una Ensidesa en construcción. Cursó estudios de Maestría Industrial en 1955, mismo año en el que ingresó como oficial de mecanizado en la Fabricona. Durante los años siguientes recorrió España y media Europa participando en torneos de mecanizado. Consiguió varios títulos de campeón regional, nacional y el más importante: campeón mundial de torno.

En la propia fábrica, y poco tiempo después, ascendió hasta jefe del taller central de mantenimiento. Pero Bousoño no es de los que se aferran a un puesto y no tardó en impulsar, junto a otros dos socios que no tardaron en apearse del carro, Mecanizados CAS, una de tantas firmas del sector metalmecánico que emergieron a la sombra de la gran siderúrgica, asentada en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), el denominado polígono de la ría. Corría el año 1967 cuando comenzó. La compañía inició su andadura en un local de apenas cincuenta metros cuadrados ubicado en un callejón en la avenida de Gijón, pero no tardó en crecer. Así, Bousoño se hizo poco después con otros dos locales, consiguió nuevos encargos, contrató a más trabajadores y en 1982 adquirió la nave actual de la avenida de Gijón. Hasta entonces compaginó su vena empresarial con su trabajo en Ensidesa, años en los que el tiempo libre era tan escaso que fueron muchos los días en que sólo pasaba por su casa para tomar el plato caliente que siempre le tenía preparado su inseparable esposa, «la sacrificada de turno», Emilia Calzón, y para dar un beso a sus hijos Carlos, María y Javier.

Fue entonces cuando Carlos Bousoño decidió abandonar «la fábrica» para dedicarse de lleno a su empresa. En esos años pasó de tener tres trabajadores y unas instalaciones de 100 metros cuadrados a casi 20 empleados y 1.200 metros cuadrados de superficie. Ese afán innovador, reinversor y expansionista le llevó a ampliar de nuevo el negocio a finales de los complicados años 80, cuando construyó una segunda nave que pronto se le quedó pequeña, y en el año 2000, cuando adquirió unos terrenos en el actual Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en las que cinco años después inauguró su nueva sede, con maquinaria aún más puntera.

Pese a su jubilación disfrutó durante muchos años con visitas a su empresa, la que dirigieron sus hijos una vez que Carlos Bousoño Fernández se retiró. Deja tres hijos y cinco nietos.

El cadáver será recibido este martes a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de Salinas, en Castrillón, donde se celebrará el funeral, previo a su incineración en el tanatorio de Avilés.