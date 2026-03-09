Habla la vendedora de la ONCE que repartió un "Sueldazo" de 2.000 euros al mes durante diez años en el centro comercial de La Carriona, en Avilés, este sábado: "Parece que me ha tocado a mí"

Isabel Pérez revisó este lunes su TPV (Terminal Punto de Venta) porque le salió una notificación de que había dado algún premio. Por eso, "nadie me dijo que yo había vendido el premio, me enteré yo misma". Fue en su punto fijo de los sábados, el Corte Inglés de Avilés, donde dio a un habitual el Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años el pasado 7 de marzo.

"Siento muchísima alegría ya que vendí una serie completa de 400 euros", cuenta la vendedora. Además, no es la primera vez que reparte esta felicidad, pues "hace 3 años más o menos también di el Sueldazo entero". Se podría decír que tiene unas manos mágicas, y por eso "hay que seguir", explica con dicha.

No recuerda que "nadie desconocido haya venido el sábado pasado a mi puesto a comprar", por lo que "seguro que sé quién es el hombre al que le ha tocado". De lunes a viernes hace ruta por Avilés, siendo este su único punto de venta fijo. "Sabré quién es el sábado que viene, cuando me visite", augura sobre su posible encuentro con el afortunado.

Al parecer, según le comentó un compañero, "el hombre no sabía que le había tocado el Sueldazo. Se pasó a comprobarlo este lunes y allí mismo se enteró de la buenísima noticia". Está segura de que "habrá ido inmediatamente al banco a cobrarlo, súper contento y, probablemente, muy nervioso".

La agente de la ONCE en Avilés Isabel Pérez. / Lne

En total son 24.000 euros al año, algo que el afortunado, dice, "seguro que agradece mucho". Sin embargo, Isabel Pérez, aunque no contaba con el número premiado, se siente "como si me hubiera tocado a mí, estoy muy contenta de haber repartido un premio una vez más".

No es el único golpe de fortuna con el que riega de euros Avilés esta vendedora de la ONCE. Isabel Pérez repartió en 2023 otro premio de 1.680.000 euros, en 10 cupones premiados en el sorteo correspondiente al día 13 de mayo de ese año. Fue otro Sueldazo del fin de semana. Uno de aquellos cupones fue sido agraciado con el premio mayor: 300.000 euros al contado más 60.000 euros durante 20 años; y los otros nueve, premiados con 20.000 euros cada uno.

Y tres años antes, con el Eurojackpot, en noviembre de 2020, dejó en Avilés otro premio de casi 130.000 euros. La suya es una trayectoria de premios encadenados. Y afortunados.