Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III que suena como próximo gerente de Oviedo, afirma estar "a disposición del Sespa" ante los cambios en el mapa sanitario

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ultima los detalles del nuevo mapa sanitario, con la idea puesta en reestructurar el actual en tres áreas sanitarias. Miguel Rodríguez, actual gerente del área sanitaria III, ha manifestado que "cualquier cambio es posible" en referencia a posibles reubicaciones del personal de puestos directivos. "Los gerentes que estamos, estamos en las quinielas para ocupar esos nuevos puestos directivos, pero es que el plazo no ha acabado, finaliza el jueves día 12", señaló el gerente del área sanitaria III que tiene a Avilés y al Hospital Universitario San Agustín como cabecera.

Rodríguez detalló además que cuando comenzó su labor profesional en Asturias para dirigir el área sanitaria III procedente de Cantabria se puso a disposición del Sespa. "Y sigo estando a su disposición", afirmó el sanitario que presumiblemente ocupará la dirección del área de Oviedo, un sistema con sede en el HUCA y que no le es ajeno ya fue director médico entre 2013 y 2015 para posteriormente ser gerente del área sanitaria de Gijón entre 2025 y 2019 y después consejero de Salud de Cantabria de 2019 a 2022.

Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA, para el área de Avilés habrá que buscar otro responsable que, a su vez, configure su equipo. Y por el momento no parece estar claro por dónde pueden ir los tiros. “Miguel Rodríguez dejó buen cartel en su etapa anterior, lo previsible es que encuentre gente con cierta facilidad”, pronosticó a este periódico un buen conocedor de la sanidad regional.

En todo caso, ahora toca esperar los resultados de la masiva convocatoria de plazas directivas que tiene en marcha el Servicio de Salud del Principado (Sespa) con el objetivo de dotar los equipos directivos de las tres áreas que conforman la nueva estructura. Los plazos de presentación de solicitudes para los puestos principales concluyen este jueves y el viernes (días 12 y 13). A partir de ahí, los responsables del Sespa tendrán que acelerar para elegir entre los candidatos y ajustarse al citado final de plazo del 31 de marzo.