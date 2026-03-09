Novedades en el desfile de carrozas del lunes de Pascua en Avilés: nuevo recorrido "consensuado" con las asociaciones participantes

El adelanto horario del desfile de Carrozas del lunes de Pascua del año pasado suma una novedad en esta edición. Se trata de una decisión "consensuada" en una reunión mantenida este lunes en el Ayuntamiento de Avilés entre la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, y los representantes de las entidades premiadas en el concurso de maquetas de las carrozas de El Bollo 2026: la Asociación de Vecinos de El Hórreo, Asociación de Vecinos Santo Domingo de Miranda, Asociación de Vecinos Marcos del Torniello, Asociación Karmavaleros, Asociación Cultural Los Caños de Rivero y la Cofradía de El Bollo.

El recorrido tradicional se ampliará a petición de varias de las asociaciones participantes. Así, este año partirá a las 12.00 horas del lunes 6 de abril del patio del colegio El Quirinal para avanzar por las calles Fernando Morán, Severo Ochoa, Esther Carreño, Francisco Orejas Sierra, José Cueto, Plaza de La Merced, Pedro Menéndez y finalizará en la calle Èmile Robin. En total son 1.200 metros de recorrido, lo que supone duplicar la distancia del desfile del lunes de Pascua del año pasado.

La decisión se ha tomado con el objetivo de mejorar y potenciar un desfile que el año pasado ya tuvo como novedad pasar de celebrarse de la tarde a la mañana por cuestiones de seguridad, para que se pudiera compatibilizarse de la mejor manera posible el disfrute tanto de la Comida en la Calle como del desfile.

En palabras de la concejala Yolanda Alonso, "se trata de un recorrido que dará más visibilidad a las carrozas, que permitirá que más gente disfrute de ellas antes de la gran Comida en la Calle, y que confiamos funcione con éxito como ya lo hace en otros desfiles como la Cabalgata de Reyes o el del martes de carnaval".

Xana y xaninas

Además, desde este lunes permanece abierto el plazo de inscripción para participar en el sorteo que elegirá a la Xana, la Xanina y sus respectivas damas de Honor de las fiestas de El Bollo 2026. El proceso permanecerá abierto hasta el viernes 20 de marzo y las inscripciones podrán realizarse en la taquilla de la Casa de Cultura, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.

El sorteo será el sábado 21 de marzo a partir de las 12.00 horas en la sala de conferencias de la Casa de Cultura.

Podrán participar en el sorteo: niñas de 8 a 12 años, que aspiren a ser Xanina o dama de Honor de la Xanina. También jóvenes de 13 a 18 años, que aspiren a ser Xana o dama de Honor de la Xana.

Además, se dará prioridad a las candidatas que no hayan sido elegidas como Xana o Xanina en las últimas cuatro ediciones de la fiesta.