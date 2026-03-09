El San Agustín pone en marcha una unidad de cirugía ambulatoria y aspira a operar al 80% de pacientes en el mismo día

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) incrementará su actividad en los quirófanos y prevé reducir las listas de espera con la puesta en funcionamiento de una unidad de cirugía mayor ambulatoria (UCMA) que prevé realizar unos 40 procedimientos quirúrgicos que no precisarán ingreso hospitalario. El equipo de anestesiología entiende que lo primero es la seguridad del paciente para decidir la idoneidad de continuar con el postoperatorio en su domicilio. "Hemos cambiado la organización de la cirugía mayor ambulatoria, de tal forma que ahora hemos hecho un circuito específico con una unidad que está abierta hasta las 22.00 horas, es decir, que los pacientes se operan y se dan de alta en el mismo día", señala el gerente del Área Sanitaria III, Miguel Rodríguez. La nueva organización ya alcanza a la mitad de este tipo de cirugías practicadas en el San Agustín y el centro hospitalario aspira a llegar el 80 por ciento.

Este nuevo sistema se aplicará en intervenciones de nueve especialidades como son: cirugía general, traumatología, ginecología, urología, otorrinolaringología, oftalmología, dermatología, digestivo y cardiología. Las cirugías a desarrollar en la UCMA son, por ejemplo, hernias, biopsias, intervenciones en manos y muñecas, testículos o cataratas, entre otras. "En la UCMA no van a valer todos los pacientes ni todas las intervenciones", destacaron las anestesistas Beatriz Laserna y Bárbara Jiménez, quienes recalcaron que la atención, "la seguridad y la calidad asistencial" de los pacientes "serán las mismas que si el paciente estuviera ingresado". Es más, afirmaron que existe un consenso sobre la calidad, seguridad y la eficiencia de esta modalidad asistencial, cuestión que no está reñida con "unos filtros de seguridad".

Requisitos

Para este tipo de intervenciones, los pacientes han de ser sanos o con una patología crónica, pero estable y en situaciones de edad avanzada eso no será una contraindicación sino que estará condicionada por el estado físico del paciente.

Las cirugías a llevar a cabo en esta unidad han de ser cortas, entre 90 y 120 minutos de duración, "bajo riesgo de de sangrado" y que el dolor pueda ser controlado en casa con medicación oral, "es decir, que no necesite tratamiento intravenoso". A esa cuestión habría que añadir, otras variables. Por ejemplo, el paciente ha de contar con un acompañante que acuda al centro hospitalario el día de la intervención y a llevárselo al domicilio y con el compromiso de permanecer con el paciente en su casa las primeras 24 o 48 horas después de darle el alta.

El paciente ha de pasar por varias etapas, que refuerzan la información y seguridad del paciente. "Una semana antes, la administración contacta telefónicamente con el paciente para decirle el día, la hora, el lugar por donde ingresa y recordarle las instrucciones para el día previo. A partir de ahora haremos una llamada preoperatoria 24-48 horas antes de la intervención para comprobar que el paciente ha seguido las recomendaciones y que se encuentra en un estado de salud óptimo para realizar la cirugía. Esta llamada también evitaría cancelaciones o no presentaciones del paciente. Después, el día de la cirugía, el paciente se irá con un folleto explicativo de la unidad que refuerza toda la información que se también se transmite de forma oral", detallaron ambas coordinadoras de la unidad.

Vigilancia postoperatoria

Tras la intervención quirúrgica, el equipo de la UCMA hará un proceso de vigilancia posoperatoria donde van a tomar las constantes del paciente y donde, ya en el box, comienza a recuperarse progresivamente. "Incidiremos mucho en el tratamiento adecuado del dolor y en la prevención de las náuseas y vómitos, que son las complicaciones más frecuentes. Una vez que el paciente esté estable y cumpla todos estos requisitos, pasaríamos a la fase de readaptación", detallaron ambas especialistas.

En esta fase, el paciente se ha de sentar en el sillón e ir recuperando acciones básicas como deambular, o vestirse. "Cuando las constantes y todo esto esté estable durante al menos una hora, se procederá a la alta y por una cuestión de seguridad, el paciente sólo se puede dar de alta siempre que cumpla sosteniblemente los criterios: Se le dará un informe médico y si es necesario, con una cita ya de revisión con su cirujano, una recomendación de los cuidados postoperatorios, la medicación que necesite en una bolsa monodosis... Toda la medicación necesaria para los primeros siete días", detallaron Jiménez y Laserna en presencia del jefe de anestesiología y reanimación, Jesús Bujarrabal y el subdirector quirúrgico Francisco Moreno. Ambas indicaron asimismo que cada paciente recibirá un número de contacto telefónico disponible 24 horas para resolver cualquier tipo de duda. El objetivo de este sistema, recalcaron, es "la seguridad del paciente".