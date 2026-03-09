Soto del Barco impulsa la formación en inteligencia artificial y aplicaciones móviles con dos cursos presenciales

El Ayuntamiento de Soto del Barco lanza una formación digital gratuita dentro de su programa "Todo por aprender. Reto Rural Digital". Serán dos cursos presenciales que tienen como objetivo mejorar las competencias digitales de los vecinos del municipio y aprender a sacar más partido a la tecnología en el día a día.

El primero de los cursos se realiza el 9 y el 12 de marzo en los bajos del Ayuntamiento (Servicios Sociales). Son de 16.30 a 19.30 horas y tratan sobre inteligencia artificial. El segundo se imparte el 10 y el 11 de marzo en el telecentro de San Juan de la Arena, de 16.30 a 19.30 horas y se enseñará a los asistentes a utilizar las aplicaciones del día a día.

Además de conocer qué es la inteligencia artificial y aprender a usarla, también se enseñará a utilizar todas las aplicaciones imprescindibles en un teléfono móvil, así como las herramientas digitales que pueden facilitar tareas cotidianas. Es una oportunidad para "aprender, perder el miedo a la tecnología y aprovechar mejor estas herramientas", explican desde el Consistorio.

Noticias relacionadas

Las plazas son limitadas y hay un cupo mínimo de 10 personas. Asimismo, para poder participar, los asistentes deben estar empadronados en un municipio de menos de 5.000 habitantes.