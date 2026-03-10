Más de 40 propuestas pelearán por el título "mejor mantecado de Avilés" este jueves
Los tres finalistas deberán realizar su elaboración, en directo, ante el jurado, compuesto por reposteros y especialistas
C.J.
Más de 40 personas lucharán este jueves 12 de marzo por llevarse el primer concurso de Mantecado de Avilés para no profesionales, impulsado por Ultramarinos La Avilesina, el Hotel Palacio de Avilés y la Confitería Galé con el objetivo de poner en valor este dulce representativo de la tradición repostera avilesina, además de preservar y difundir la tradición del Mantecado de Avilés. Será alrededor de las 19:30 horas cuando los participantes, hombres y mujeres de diversas edades, sepan quién se alza con el título en esta primera edición.
Los participantes están citados entre las 16.00 y las 16.45 horas, cuando deberán hacer entrega de sus elaboraciones en el Hotel Palacio de Avilés. A partir de las 17 horas, comenzará la primera ronda de cata de los jueces del certamen, que entre todas las elaboraciones presentadas dictaminarán qué tres pasan a la final, aquellas que sumen la mejor puntuación en esta fase previa.
A partir de las 18.00 horas, los tres participantes finalistas pasarán al obrador del hotel para competir en la fase final, en la que tendrán que elaborar nuevamente, en directo, su Mantecado de Avilés con los ingredientes, iguales para todos, facilitados por la organización y en igualdad de condiciones.
Así a las 19.00 horas tendrá lugar la cata final de las tres elaboraciones finalistas por parte del jurado para, a las 19.30 horas, anunciar al ganador de esta primera edición del certamen.
El ganador se llevará una experiencia exclusiva en el Hotel Palacio de Avilés, que incluye una noche con alojamiento y desayuno en la Suite de La Marquesa, Grand Premium, acompañada de una cena degustación para dos personas. El segundo clasificado se hará con un lote gastronómico de productos artesanos de Confitería Galé. También se reconocerá al tercer finalista con un diploma acreditativo y se sortearán entre los participantes tres lotes de productos artesanos de Confitería Galé.
Los miembros del jurado, compuesto por reposteros y especialistas gastronómicos como Mylenna Carvalho (chef ejecutiva del Hotel Palacio de Avilés), Alejandro Montes (maestro pastelero y asesor gastronómico de Confitería Galé) u Olga García (propietaria de Ultramarinos La Avilesina) valorarán el sabor, estética, aroma, densidad/textura y glaseado de cada una de las elaboraciones presentadas a este primer concurso de Mantecado de Avilés para no profesionales.
