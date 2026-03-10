Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adrián Pumares exige un proyecto industrial para el suelo de Baterías de Avilés y no una operación "meramente especulativa o inmobiliaria"

Foro Asturias expresa su preocupación ante la posibilidad de que llegue a "convertirse en la nueva Zalia" y se queja de "un objetivo que busca cuadrar balances de empresas públicas"

Adrián Pumares junto a José Alfredo García Fernández del Viso, este martes, antes de la reunión en la Cámara de Comercio de Avilés.

Adrián Pumares junto a José Alfredo García Fernández del Viso, este martes, antes de la reunión en la Cámara de Comercio de Avilés. / Mara Villamuza / LNE

Marta Ortiz

Avilés

"Estamos ante una gran oportunidad para crear empleo y generar riqueza, pero solo si hay un proyecto industrial detrás". Así define el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, la situación del suelo de Baterías en Avilés. Advierte del riesgo que corre el lugar de "convertirse en la nueva Zalia, algo que no se puede permitir".

Ha manifestado su preocupación por la falta de "un proyecto industrial detrás. Si estamos ante una simple operación inmobiliaria para cuadrar las balanzas de determinadas empresas púbicas, entonces sí corremos el riesgo de que el suelo de Baterías sea la nueva Zalia". Asegura que Avilés debe "poner en marcha proyectos industriales que creen empleo y, por ello, nosotros vemos con tremenda preocupación la alternativa de que quien se haga con esos terrenos sea el Puerto".

Desde su formación creen que "eso no es la solución, salvo que pusiera sobre la mesa algún proyecto industrial" y aunque "el Puerto sí que tiene razón en una cosa, que es en que esos terrenos son oportunidades para cualquier empresa". Pumares especifica que "no podemos estar ante una operación meramente especulativa o inmobiliaria".

Foro Asturias tiene claro que "se trata de un proyecto clave para la ciudad de Avilés y me atrevo a decir que también lo es para el conjunto del Principado de Asturias". Por esa razón "queremos que haya una alternativa industrial detrás, ya que la propuesta que ha hecho el Puerto no la tiene", explica su portavoz. Además, está seguro de que "no somos los únicos que tenemos miedo a que se convierta en la nueva Zalia, ya que, creo, todos los partidos políticos lo advierten".

"Al final estamos simplemente ante un objetivo el cual da la impresión de que busca cuadrar balances de empresas públicas y, desde luego, nosotros no estamos en eso", apunta Pumares, quien, además señala que "si hay una propuesta que me parece más firme, o si creo que responde mejor a las necesidades de Avilés y Asturias, es la de Indra".

