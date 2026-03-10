El Ayuntamiento de Castrillón y la escuela Alamar buscan reubicar a los clientes tras el incendio en Salinas

El equipo de gobierno de Castrillón ha comenzado a preparar con los propietarios de la escuela de surf que ardió la pasada semana la reconstrucción del inmueble, que está catalogado.

Los gerentes de Alamar mantuvieron un encuentro con representantes del equipo de gobierno de las áreas de Urbanismo, Festejos y Seguridad.

Además de realizar un repaso de lo acontecido, mostrando un agradecimiento tanto al servicio de Bomberos, como a la Guardia Civil y a la Policía Local que intervinieron en la noche del incendio y que siguen trabajando en garantizar la seguridad en estos días, se expuso por parte de los afectados los siguientes pasos que se van a dar. Por un lado, trasladaron al Ayuntamiento su firme intención de recuperar la normalidad en cuanto les sea posible. Prueba de ello es que ya están tramitando la autorización para la temporada que se abrió recientemente el plazo en el Ayuntamiento.

Además, desde la gerencia están trabajando en la reubicación de los clientes que iban a disfrutar del surf en Salinas en las próximas fechas, tratando de que puedan acudir a otros negocios de la misma localidad. Para ello se ha buscado la colaboración del resto de establecimientos dedicados al surf en Salinas, con los que ya están contactando estos días. "La idea es que puedan conocer este enclave privilegiado para el surf, y asegurar su repercusión en toda la economía local", subrayaron desde el Ayuntamiento.

La escuela afectada por el incendio de la madrugada del pasado viernes tiene un aforo de 51 personas y llevaba abierta desde hace 13 años. Las primeras tareas que han comenzado es garantizar las medidas de seguridad en la zona para el desescombro y protección del edificio. Posteriormente, explicaron desde el gobierno local, "irán avanzando en el proyecto para valorar los daños y realizar la obra necesaria en la casa".

Desde el equipo de gobierno castrillonense mostraron su pesar por lo sucedido a la gerencia de Alamar, valoraron que no haya habido daños personales y que el fuego fuera controlado sin que se extendiera a otros inmuebles cercanos. Asimismo, agradecieron a los responsables de Alamar al esfuerzo por mantener a los clientes en el concejo. Ambas partes comparten un mensaje esperanzador de continuar haciendo "que Salinas sea un lugar de referencia de calidad para el surf".