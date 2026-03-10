Cae en Avilés una red de tráfico de drogas: el cabecilla ingresa en prisión tras la detención de 5 personas y la intervención en tres narcopisos
Los agentes incautaron 8 gramos de cocaína, 10 de hachís y 2 gramos más de heroína, además de 3.000 euros en efectivo y objetos procedentes de hurtos en comercios
El presunto cabecilla del grupo ha ingresado en prisión
C. J.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Avilés, ha desmantelado tres viviendas utilizadas para la distribución de sustancias estupefacientes en el barrio avilesino del mismo nombre, con la detención de cinco personas dentro de la denominada "Operación “Nodo”.
El operativo policial se ejecutó el pasado 5 de marzo, realizándose tres registros domiciliarios simultáneos, en los cuales fueron detenidos los cinco miembros del grupo, pertenecientes a dos familias relacionadas entre sí, que formaban parte de una misma organización dedicada al tráfico de drogas. Tras pasar a disposición judicial, el titular del juzgado en funciones de guardia de Avilés decretó el ingreso en prisión del presunto cabecilla del grupo.
La investigación se prolongó durante varios meses, ya que la Policía Nacional inició las pesquisas tras detectar un aumento de consumidores en la zona y recibir varios avisos de vecinos. Las vigilancias realizadas permitieron confirmar que en las viviendas se realizaban transacciones de droga de forma continuada.
El operativo policial se llevó a cabo el pasado 5 de marzo mediante tres registros domiciliarios simultáneos.
En las viviendas se intervinieron 8 gramos de cocaína, 10 gramos de hachís y 2 gramos de heroína, encontrándose las sustancias preparadas en dosis para su venta. También se incautaron 3.000 euros en efectivo, útiles de pesaje y embalaje, así como diversos objetos procedentes de hurtos en comercios de la zona.
La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier información sobre posibles actividades delictivas puede comunicarse de forma confidencial.
