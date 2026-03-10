Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Colegio San Fernando de Avilés representará a España en la fase supranacional del Parlamento Europeo de los Jóvenes

Claudia Villabrille, Nerea Vicente y Víctor Álvarez, representarán al centro en la fase final, tras destacar en la simulación de instituciones de ámbito comunitario

Los alumnos del San Fernando Claudia, Nerea y Víctor.

Los alumnos del San Fernando Claudia, Nerea y Víctor. / Lne

C. J.

Avilés

El jurado de la Conferencia Regional de Selección del Parlamento Europeo de los Jóvenes (EYP en sus siglas en inglés) ha seleccionado al Colegio San Fernando de Avilés para participar en la 21ª Conferencia Nacional de Selección que tendrá lugar próximamente en La Coruña. Los alumnos Claudia Villabrille, Nerea Vicente y Víctor Álvarez, que representaron al centro en la cita que tuvo lugar del 27 de febrero al 1 de marzo en Oviedo junto a sus compañeros Tania Ferreiro, Henar Rodríguez y Jairo Gijón, participarán como delegados en la fase nacional y tendrán la oportunidad de continuar el excelente trabajo realizado.

De todos los participantes en la Conferencia Regional, el jurado seleccionó al centro avilesino y destinó cuatro invitaciones directas a otros tantos estudiantes de otros centros, que completarán la nómina de delegados en la cita nacional. Entre otros criterios, evaluaron la motivación y grado de participación de los alumnos, su capacidad para trabajar en equipo y ser tolerantes con las diferentes opiniones, sus habilidades de comunicación en inglés (idioma oficial de la actividad), el conocimiento de los participantes sobre las instituciones europeas, su formación y su conciencia sociopolítica.

En Oviedo, a lo largo de tres días, los jóvenes participaron en simulaciones del trabajo de las instituciones europeas, reflexionando sobre diferentes retos globales, como la vivienda asequible, el narcotráfico, la alfabetización financiera, la precariedad del sector cultural, el éxodo rural y la seguridad frente a la radicalización y el terrorismo. Los delegados, distribuidos en distintos comités, debatieron sobre estos temas, presentaron sus propuestas y votaron las resoluciones. En A Coruña, nuestros alumnos tendrán la oportunidad de seguir creciendo y optar a representar a España en la fase europea de esta iniciativa.

