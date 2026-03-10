Los frutos de la cantera de Restauración: el viaje para recuperar desde la Escuela de Arte el pergamino "Portus", un documento de 1188, clave en la historia del puerto de Avilés

La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) celebra hasta el jueves sus ya tradicionales jornadas, que este año llevan el título de “Rula”. Estos encuentros citan en Camposagrado a más de una decena de especialistas en los campos de Diseño y Restauración, que son las áreas que enseña y mima este centro educativo avilesino.Una de esas conferencias se centró en la labor de Covadonga Miravalles, docente de la ESAPA, que habló de la restauración de un pergamino de 1188 en el que figura una de las primeras menciones al “portus” de Avilés, es decir, un documento clave en la historia de los muelles avileisnos. Lo hizo en el salón de actos del centro, mientras en la sala principal se desarrollaban las charlas de Diseño. “El documento de 1188 es parte de la historia marítima y económica de Asturias”, detalló Miravalles.

Covadonga Miravalles, al final su conferencia. / I. G.

La especialista impartió una charla técnica sobre el proceso de recuperación de este pergamino e incidió en la importancia del estudio previo antes de afrontar cualquier actuación y conocer todos los pormenores de la pieza a restaurar. “Saber el lugar y cómo estuvo almacenado ayuda a comprender mejor”, señala la experta, que se encontró con un texto del siglo XII deteriorado por el paso del tiempo y el ambiente de casi mil años. En este proceso contó con la inestimable ayuda del catedrático de la Universidad de Oviedo, Miguel Calleja, y del Archivo Capitular de Oviedo, que cedió el documento para su intervención.

Las jornadas fueron inauguradas por la directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), Begoña López, y los directores generales de Formación Profesional, Ángel Balea, y de Patrimonio Cultural, Pablo León.

Inauguración de las jornadas de la ESAPA. / Mara Villamuza

El pergamino, de piel animal, presentaba dobleces y roturas que requerían una labor muy minuciosa. Trabajos previos con iluminaciones de diversos tipos, también con luz ultravioleta, ayudaron a conocer los detalles de la posterior intervención. “Había fragmentos con texto, cada trazo, todo importa”, resalta la especialista, que comprobó que el sello, habitual en este tipo de documentos, se había quitado, algo que quizá se hizo en el siglo XIX. Sin embargo, al observar al microscopio, detectó unos pequeños filamentos de cera roja que, tal y como confirmó el catedrático, eran los utilizados por Fernando II de León. “Cuando lo descubrimos se me pusieron los pelos de punta, me hizo una ilusión increíble”, indicó con gracia la docente.

Detalle de la restauración del documento. / I. G.

La limpieza en seco, la desinfección y el uso de cola natatoria de esturión fueron algunos de los elementos utilizados para la restauración. “Los informes que hacemos nunca pueden ser cerrados, lo que tienen que ser son reales”, detalló. La limpieza se realizó con brochas de pelo suave, goma de caucho y un microaspirador. “El texto estaba frágil en algunas zonas, usamos alfileres para zonas muy delicadas”, señaló para después repasar el minucioso trabajo de consolidación de tintas e injertos para los que se emplearon papeles japoneses de fibra, entre otros detalles técnicos.

Charla de Lorena Sayavera para los alumnos de Diseño. / I. G.

Miravalles habló a los asistentes, en su mayoría estudiantes de la ESAPA, de la importancia de “usar siempre calidad” en los materiales. “Hay zonas que parece que hasta se ha escrito pero por supuesto no se ha vuelto a escribir nada, se ha restaurado”, incide la restauradora sobre la recuperación de la legibilidad del texto, pieza que se pudo admirar en la cúpula del Centro Niemeyer en una exposición sobre la historia milenaria del Puerto de Avilés.