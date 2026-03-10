El Gobierno autoriza una planta de baterías de 100 MW entre Gozón y Avilés para reforzar la red eléctrica

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado de forma previa la construcción de la instalación de almacenamiento energético “Tabiella Bess 132 kV”, una planta de baterías de 100 megavatios (MW) de potencia que se ubicará en el concejo de Gozón y afectará también al municipio de Avilés.

La resolución, firmada el 13 de febrero de 2026 por la Dirección General de Política Energética y Minas, concede a la empresa Tagenergy Spain Investments 1, S. L. la autorización administrativa previa para el proyecto y su infraestructura de evacuación, un paso imprescindible dentro del procedimiento administrativo para la puesta en marcha de la instalación.

Un sistema para almacenar electricidad

El proyecto contempla la construcción de una planta de almacenamiento energético basada en baterías de ion-litio, con una potencia nominal de 100 MW y capacidad para almacenar energía durante aproximadamente dos horas.

La instalación estará formada por 23 estaciones de potencia, cada una con varios contenedores de baterías capaces de almacenar 3.000 kWh. En total, cada contenedor incorporará 136 módulos de baterías, que permitirán acumular energía para liberarla posteriormente cuando la demanda del sistema eléctrico lo requiera.

El objetivo principal de esta infraestructura es aportar flexibilidad al sistema eléctrico, almacenando electricidad —especialmente procedente de fuentes renovables— cuando existe excedente y suministrándola en momentos de mayor consumo.

Infraestructura de conexión a la red

Además de la planta de baterías, el proyecto incluye varias infraestructuras destinadas a evacuar la energía hacia la red de distribución eléctrica.

Entre ellas destacan líneas subterráneas de media tensión de 30 kV que conectarán los diferentes módulos de baterías con la subestación. Asimismo se cntempla una subestación elevadora “SET Tabiella Bess 30/132 kV”, equipada con un transformador de hasta 110 MVA y una línea subterránea de alta tensión de 132 kV, de aproximadamente 1,47 kilómetros, que enlazará la planta con la subestación de Tabiella, propiedad de la distribuidora eléctrica E-Redes.

Evaluación ambiental favorable

El proyecto ha superado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. En diciembre de 2024, el Ministerio concluyó que la instalación no provocará impactos ambientales significativos, siempre que se cumplan determinadas medidas de protección.

Entre las condiciones impuestas destacan la protección de cauces y masas de agua, la prevención de la propagación de especies invasoras, la vigilancia arqueológica en el entorno del yacimiento denominado camino de San Pedro, y la adaptación del calendario de obras para evitar afecciones a especies sensibles de fauna. Igualmente, se prevén medidas para reducir el impacto acústico y mejorar la integración paisajística de las instalaciones.

Pendiente de la autorización de construcción

Aunque el proyecto ya cuenta con autorización administrativa previa, la empresa promotora deberá presentar ahora el proyecto de ejecución definitivo y acreditar el cumplimiento de todas las condiciones ambientales y técnicas antes de obtener la autorización administrativa de construcción, requisito indispensable para iniciar las obras.

Si el promotor no solicita esta autorización en un plazo máximo de tres meses, la autorización concedida podría quedar sin efecto.

La futura planta de almacenamiento energético se enmarca en el proceso de refuerzo del sistema eléctrico y de integración de energías renovables, uno de los objetivos prioritarios de la política energética española en los próximos años.

Charla informativa de IU

Para este jueves está prevista en la sede de IU de Gozón, en la calle La Cruz de Luanco, una charla sobre la situación actual de las baterías en Gozón, en la que intervendrá el portavoz municipa, César Fidalgo y el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Latierro. Será a las seis de la tarde.

Noticias relacionadas

Este martes se conoció, además que el Gobierno regional sacará a exposición pública en abril el documento de avance de las directrices para regular la instalaciones de parques de baterías en Asturias.