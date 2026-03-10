El gobierno avilesino acusa al PP de difamar y los populares amenazan con llevar las cuentas locales a los tribunales

Avilés cuenta, desde este martes, con el presupuesto general para 2026 aprobado definitivamente, tras desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Popular, y dar luz verde a una operación de crédito de 5,8 millones de euros para financiar inversiones. Las cuentas salieron adelante en un pleno extraordinario en el que los votos de PSOE y las dos alas de Cambia Avilés, la del gobierno, que es IU y la de la oposición, Podemos, lograron tumbar las alegaciones de los nueve ediles del PP mientras que las tres concejalas de Vox se abonaron a la abstención. El debate plenario, forzado por los populares, acabó con acusaciones de "difamación" hacia la bancada de la portavoz, Esther Llamazares, y sus compañeros en el grupo municipal mientras que aludida se despidió diciendo que trasladará al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía, a la Inspección de Trabajo o a los organismos antifraude europeos los problemas detectados en la gestión económica municipal.

La edil de Hacienda, Raquel Ruiz, fue tajante al reiterar la "legalidad" del presupuesto y agregó que los apuntes que se pudieran haber realizado a las cuentas tanto desde la Sindicatura del Principado como desde la Intervención municipal "sirven para mejorar procedimientos", pero "en todos los casos se dice que es legal". Ante las críticas por la falta de cobertura para 35 plazas en la Relación de Puestos de Trabajo municipal, Ruiz señaló que fue un acuerdo con los sindicatos y que dotarlas de una cuantía económica "sería una previsión ficticia de gasto si no se van a cubrir". También respondió la concejala a las críticas acerca de lo abultado de la partida de subvenciones nominativas. "Estamos muy por debajo de otros ayuntamientos de Asturias, que ronda el 86 o el 88%, aquí las nominativas son el 66% y remarcó asimismo que los informes técnicos sobre el presupuesto de 2026 señalan que responde la normativa vigente.

"Quince minutos de gloria"

Según el acuerdo plenario, se desestimaron, como ya se había anunciado tras la comisión de Hacienda, las alegaciones formuladas por la portavoz del PP, Esther Llamazares, al considerar que el presupuesto "se ajusta a la legalidad" y es correcto "desde el punto de vista técnico y jurídico", habiéndose elaborado conforme al procedimiento legal y "sin incurrir en los supuestos de estimación de alegaciones". Llamazares, sin embargo, no coincidió en esas valoraciones tras lloverle las críticas tanto de gobierno como de oposición. La edil Ana Solís, de IU, acudió al símil escolar y le espetó: "Si una docente la evaluara, señora Llamazares, le diría que no tire la toalla, pero que necesita mejorar". También cerró filas con PSOE e IU el portavoz de Podemos, David García, aludiendo al "rigor" y transparencia" de las cuentas, al definir el gasto corriente como "ordenado" y al señalar el plan de inversiones como un documento "coherente y bien armado" en su planificación. Y dirigiéndose a Esther Llamazares definió el de ayer como "otro pleno" para que la portavoz popular "busca sus 15 minutos de gloria".

En las filas de Vox sí obtuvo respaldo Llamazares acerca de las inversiones, por ejemplo, "que suenan muy bien sobre el papel, pero hay barrios que siempre aparecen y nunca ven las máquinas", dijo su portavoz, Arancha Martínez Riola, quien también reprochó al gobierno el "abuso" de la fórmula de la subvención nominativa, que atribuyó a "un problema de modelo de gestión y de ciudad" de la alianza PSE-Cambia en el gobierno. "No queremos un presupuesto más legible, sino más sensato", planteó la concejala de Vox, quien ve "carencias serias" en las cuentas locales aprobadas definitivamente este martes, pero entiende que las alegaciones del PP "no las corrigen".

Contratos de patrocinio

En el PP, su portavoz enumeró algunas cuestiones "llamativas" a su modo de ver, como la ausencia de cobertura de la plaza de abogado consistorial y que "Intervención dice que va a mínimos" en cuenta al ajuste de las partidas. "Tampoco acabo de ver la defensa de los servicios públicos", enumeró Esther Llamazares antes de llamar la atención sobre los dos millones y medio de euros presupuestados para pagar productividades o las 35 plazas de la RPT sin cubrir en un momento en que se está buscando la remunicipalización de servicios. Este presupuesto sentenció Llamazares, "es un acto de fe; si fuese técnico de este Ayuntamiento me pensaría dos veces firmar ciertos documentos". También anunció Llamazares una fiscalización especial hacia los contratos de patrocinio del Ayuntamiento.

Tras zanjar el debate de las alegaciones del PP, el Ayuntamiento aprueba así de forma definitiva el presupuesto general para el presente ejercicio, que asciende a más de 92,3 millones de euros, junto con las bases de ejecución, los anexos de personal e inversiones, así como la concertación del crédito por importe de 5.800.000 euros.