Hablan los vecinos desalojados tras el incendio en Avilés casi una semana después: "El Ayuntamiento no pone nada a disposición de los afectados"

Casi una semana después del incendio en la calle Fernández Balsera en Avilés, los vecinos se encuentran aún en "una situación grave", según comenta la comunidad del bloque de viviendas afectado. "En todo este tiempo, desde el gobierno municipal no han descolgado el teléfono para ponerse en contacto con las familias afectadas, que en total somos 25 fuera de nuestra casa".

Las viviendas siguen con los suministros cortados, lo que hace imposible que los evacuados puedan regresar a sus hogares. "El día del incendio contamos con la presencia del jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Ángel Rodríguez y del concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa", algo que agradecen. Sin embargo, desde entonces, "solo pedimos una llamada con la alcaldesa, Mariví Monteserín, para hablar de la situación, pero ni se ha molestado", afirma.

El interior del edificio tras el incendio. / ­­­­­

La comunidad de 25 familias asegura que "el Ayuntamiento no pone nada a disposición de los afectados", pues "alrededor del 50% están alojados en el hotel 40 Nudos o en apartamentos". Esto es algo que les preocupa, ya que "está por llegar Semana Santa y la ocupación de los alojamientos para nosotros es hasta determinada fecha". Y más allá de eso, explican que "los que se alojan en este tipo de sitios tienen que adelantar el dinero. Muchos no pueden hacerlo y si la cosa se alarga 2 o 3 meses será muy complicado". También destacan la "limitación para encontrar pisos" mientras se prolongue esta situación. Los vecinos demandan algún tipo de ayuda para "superar la situación inmobiliaria de la ciudad, pues nos impide conseguir un lugar donde estar a pesar de las circunstancias sobrevenidas".

Cuando ocurrió el suceso, las familias fueron hasta el hotel 40 Nudos, según sostienen los afectados, "pensando que con decir que venían del incendio era suficiente, pues así se lo había anunciado [el concejal Manuel]Campa". Sin embargo, al llegar al alojamiento, se encontraron con que "no había nada solucionado, que Campa solo había llamado para consultar la disponibilidad de las habitaciones". Sin embargo, a aquellos que están durmiendo allí hasta que se resuelva todo, "les mantendrán los precios de temporada baja, a pesar de las fechas que se avecinan".

"Hay varias familias con hijos hospedadas en el hotel sin previsión de conseguir un alquiler", afirman. Destacan asimismo los afectados "la situación de una familia en estado de vulnerabilidad". Fue el viernes "cuando prometieron que llamarían para darle cita con Asuntos Sociales. El lunes aún no habían llamado". Finalmente, "ha sido este martes cuando nosotros nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, pues llamamos a las 8.00 horas y a las 12.00 horas, y no le han dado una cita hasta el 18 de marzo".