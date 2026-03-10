El mundo de la discapacidad visibiliza su fuerza y sueños en una exposición fotográfica en la Factoría Cultural de Avilés

"La mujer con discapacidad es capaz, guapa, empoderada, valiente y sigue adelante", cuenta la coordinadora del área de la Mujer de la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac), Mercedes Vieites, en el acto de inauguración de la exposición fotográfica "Sueña a lo grande ¡Vive sin límites!". Se enmarca dentro de la programación del 8M de este año, con la participación de 23 socias y cuyas imágenes están expuestas en la cristalera exterior de la Factoría Cultural hasta el 7 de abril.

Vieites explica que "para hacer esta exposición, cada una de ellas tuvo que buscar la imagen de una mujer que tengan como referente, que haya significado algo en sus vidas". Por eso, entre las fotos de cada una de ellas "se puede ver también a la Pasionaria o incluso a sus propias madres", ya que "da la casualidad de que muchas de ellas son de la época franquista, sufrieron mucho y, malamente, tuvieron que sacar a sus hijos adelante".

El cristal de la Factoría Cultural con la exposición. / Miki López / LNE

Acompañando a las fotografías se encuentra la poesía de Mario Benedetti "No te rindas", pues "encaja perfectamente con lo que queremos transmitir en la exposición", asegura Mercedes Vieites. Se trata de la sexta edición, que "cada vez se centra en un tema diferente", pero siempre con el objetivo de "normalizar a la mujer con discapacidad".

En las ediciones que llevan "hemos tenido muy buena acogida", afirma Vieites. De hecho "tenemos otras dos exposiciones programadas en Corvera y en Castrillón". El centro social y de mayores de Las Vegas acoge la exposición "Soy mujer como tú", mientras que la Casa de Encuentro de las Mujeres de Piedras Blancas expondrá la muestra "Cuidando a las cuidadoras", pues "con discapacidad o no, las mujeres seguimos teniendo la posición de cuidadoras". Las exposiciones irán rotando con el tiempo

Por otro lado, Rocío Martínez, también de Difac, cuenta que la exposición es "una muestra de ellas mismas, dan ejemplo de mujeres con sueños y vivencias". Se encuentra en el exterior por un motivo: "Desgraciadamente, la gente ya no entra a los sitios a ver las exposiciones", se apena. Por eso, con la cristalera "la gente se podrá pasar a ver las imágenes".

Carmen Cámara es una de las mujeres que también protagoniza la exposición, aprovechó la inauguración para contar la historia de su abuela: "Por un chivatazo de un pariente lejano, cogieron a mi abuelo, alcalde socialista del pueblo durante la época de la República. A mi abuela le expoliaron todo y a él lo llevaron preso a la casa de al lado". De esta forma, relata, "lo hacían más insufrible, ella escuchaba los gritos de su marido cuando les pegaban en el patio". Angelita y Tina Wasselle crecieron en el orfanato de Zamora, pues metieron a su madre en prisión "por, supuestamente, ayudar a hacer abortos". De pequeñas iban a una escuela de Monjas, y allí "nos clasificaban por colores en los mandilones, así sabían si nuestra madre estaba soltera y de quién éramos hijas exactamente".