El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño

Nueve establecimientos de Gozón y uno de Carreño impulsan desde el viernes 13 al domingo 22 las I jornadas gastronómicas del pedreru. La iniciativa está promovida por la junta local de Otea en Gozón en colaboración con el Ayuntamiento del concejo. Los locales ofrecerán variados menús, raciones, tostas, tapas y pinchos de diversos productos marineros que van desde el pulpo a llámpares pasando por el tradicional pescado de roca en una de las costas más ricas. La idea de promover estas jornadas de trece días es doble. Por un lado, promocionar y degustar los manjares marineros y por otra, desestacionalizar el turismo o, lo que es lo mismo, animar a visitar el concejo en meses ajenos a la temporada estival. Otea refuerza esa propuesta y defiende que las jornadas difunden la cultura gastronómica tradicional de la zona y consolidan a Gozón y Carreño como destinos de referencia en el turismo gastronómico con la idea de atraer visitantes de Asturias y de las comunidades vecinas.

Chus Paradelo es el presidente de Otea en Gozón y destaca la "gran acogida" que ha tenido la propuesta de organizar unas jornadas gastronómicas del pedreru en estas fechas. Paradelo agradeció a Otea su implicación y también al Ayuntamiento para así desarrollar una cita "para intentar desestacionalizar Gozón y Carreño, que son concejos que funcionan todo el año". "Que la gente venga y pruebe nuestros manjares", señaló el presidente de la entidad organizadora en Gozón.

El vicepresidente ejecutivo de Otea, Fernando Corral, ensalzó las jornadas gastronómicas que comienzan este próximo viernes y pidió a las administraciones la colaboración con Otea para impulsar el turismo. "Gozón tiene la identidad, su costa, su mar, que nos está dando unos productos extraordinarios y hablamos del pulpo, de llámpares, de oricios en una zona que es de las mejores del mundo para degustar este tipo de productos", apuntó Corral, que animó a visitar Luanco y disfrutar de "un lugar maravilloso" que es a su vez "punta de lanza turística" del Principado de Asturias". "Nuestro sector es clave para el que PIB siga creciendo cada año más", apuntó el vicepresidente ejecutivo de Otea.

Silverio Suárez, concejal de Educación y representante municipal en la presentación de las jornadas, animó a participar en las jornadas gastronómicas "que son muy importantes para el turismo en Gozón en esta época del año" y destacó además los recursos turísticos de los municipios de Gozón y Carreño como el Museo Marítimo de Asturias y el cabo Peñas y el Museo Antón y el Monte Areo, respectivamente.

Los diez establecimientos participantes y volcados con el sabor del mar, según detalla Otea, contarán con cartelería específica que incluye además un código QR. Las personas que accedan al contenido del código QR tendrán acceso a la página web escapadaasturias y podrán así geolocalizar los negocios participantes así como ver fotografías de las propuestas gastronómicas y consultar los horarios de apertura y cierre de los locales. La primera edición de las jornadas gastronómicas del pedreru de Gozón y Carreño contarán con los siguientes restaurantes y sidrerías participantes: Camarote Luanco, D de Diego, Tormentín, Gastrobar Raíz del Mar, Guernica, La Playa by Chus, La Ribera, Las Delicias de Güela, Sidrería El Parque y Casa Repinaldo. Los nueve primeros están ubicados en Luanco y alrededores y el último en Candás.