Quinta renuncia en la lista del PP Gozón, que no logra cubrir las vacantes en el grupo municipal antes del próximo Pleno extraordinario

El Ayuntamiento de Gozón celebrará el próximo miércoles 11 un Pleno extraordinario con vistas a iniciar el expediente de contratación del servicio de limpieza viaria, limpieza de playas y recogida y transporte de residuos sólidos. La sesión, prevista para las 19.00 horas, escenificará la crisis del PP, en esta ocasión, con la sola presencia de dos ediles, Ángela Ochoa y Sergio Heres, todo después de que aún no han conseguido cubrir las dos vacantes tras las dimisiones del pasado lunes 2 de marzo presentadas por Adelaida Velarde y María Jesús Fernández.

Hasta la fecha, María Teresa Álvarez, que era la siguiente en la lista (número 14) con la que los populares concurrieron a los comicios locales, presentó su renuncia en la Casa Consistorial a ocupar su puesto en el salón de Plenos hace días. Este lunes, el siguiente en la candidatura, Celso Fernández Roces, hizo lo propio, lo que representa ya la quinta renuncia entre quienes estaban llamados a relevar a los compañeros dimitidos. Por ello, el Ayuntamiento ha movido ficha y prevé solicitar a la Junta Electoral Central que las dos personas siguientes en la candidatura acepten o rechacen formar parte de la Corporación municipal: Noelia Alonso y Jairo García. Si ni así son capaces de cubrir las vacantes, los populares tendrán que esperar la decisión de los reservas: Sonia María Moro, María Montserrat Iglesias y Marcos Castañeda.

Tal es la crisis del PP que el partido busca ahora que el puesto número 16 de la lista —las candidaturas en municipios de menos de 20.000 habitantes son de 17 personas más otros tres reservas— se siente en el salón de Plenos, después de haber conseguido siete asientos en los comicios. Esto es así porque el partido ha sufrido en lo que va de mandato cinco dimisiones (Bernardo Mancho, Ramón Braña, Cristino González, Adelaida Velarde, María Jesús Fernández) por diferentes motivos personales o laborales; también se ha de tener en cuenta que otras personas de la lista como María Isabel Muñiz, Patricia González y Alberto García (puestos 10, 11 y 12) rechazaron formar parte de la corporación y que tres de los ediles que actualmente se sientan en el salón de Plenos abandonaron las filas populares por discrepancias con la junta local.

La dificultad del PP para reponerse es palpable. El principal grupo de la oposición y ganador en votos en las últimas elecciones municipales ha llegado a esta fase de mandato, cuando quedan tres meses para cumplir el tercer año después de las elecciones, con una tesitura que dista bastante de crisis anteriores. Actualmente solo dos ediles están en las filas populares de los siete que iniciaron el mandato. Tres se han pasado desde el viernes 20 de febrero al grupo de no adscritos, es decir, han decidido apartarse del PP y no renunciar al acta de concejal: Florentino Cuétara, Patricia Suárez y Jorge Calderón. La pasada semana dimitieron otras dos concejalas, Adelaida Velarde y María Jesús Fernández por "motivos personales".

Tras el abandono del PP de dos que pasaron a los no adscritos (días después hubo un tercero), el presidente del PP regional, Álvaro Queipo, afirmó que esa situación era una cuestión personal "entre los propios compañeros". “Estas cosas pasan en las mejores familias. Nosotros nos repondremos y seguiremos trabajando”, comentó el presidente del PP entonces. Este periódico intentó sin éxito recabar su opinión sobre las dimisiones de la pasada semana.