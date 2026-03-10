El sector eólico reclama cambios en la Ley de Aceleración industrial porque 'olvida' las cimentaciones de los parques offshore, base del negocio de Windar

La Offshore Wind Foundations Alliance (OWFA), una organización internacional que agrupa a los principales fabricantes de cimentaciones para parques eólicos marinos (offshore) en Europa, de la que forma parte Windar Renovables, igual que el sector siderúrgico español, con 5.000 empleos en Asturias, ha planteado una serie de cambios en la Ley de Aceleración Industrial. El reglamento propuesto por la Comisión Europea, que será negociado ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor, incorpora "detalles críticos" para las fundaciones eólicas marinas que, a su modo de ver, necesitan atención.

Por un lado, exigen garantizar que en los requisitos de origen de la Unión en las subastas se cubra toda la cadena de valor de la energía eólica marina, incluyendo componentes vitales como los monopiles (las grandes piezas que sustentan los tramos de torres eólicas en los parques offshore), no solo las turbinas. Y añaden que, aunque la ley se dirige al acero bajo en carbono, "necesitamos entender cómo se definirá el 'bajo contenido en carbono' y si los criterios de origen de la UE acabarán aplicándose al acero, un material vital para nuestra industria".

Desde OWFA aseguran estar dispuestos a dialogar con los responsables políticos para garantizar un apoyo sólido a toda la cadena de suministro eólica offshore europea, si bien entienden que el documento pendiente de negociación que busca que la compra pública sea impulsora en la descarbonización adolece de algunas cuestiones que consideran fundamentales para su sector.

La pasada semana, la Comisión Europea presentó la esperada Ley de Aceleración Industrial (IAA), una nueva regulación importante para la competitividad y la manufactura limpia de la UE, que incluye cambios específicos a la Ley de Industria Net-Zero (NZIA), y que impulsa un aumento de la demanda de tecnologías y productos industriales con bajas emisiones, especialmente aquellos fabricados en Europa.

El liderazgo español

No obstante, ese fomento de la producción de tecnologías y productos con menor huella de carbono, con el que se pretende acompañar a la industria europea en su transformación hacia modelos productivos más sostenibles, adaptados a los retos climáticos y tecnológicos del futuro, requiere de ciertos ajustes para la industria eólica marina, pues no se han detallado una parte importante de los bienes que se producen para el mercado exterior desde Europa como los monopiles.

Los monopiles son cimentaciones cilíndricas de acero, la solución más popular en la eólica marina (offshore) para sostener aerogeneradores en el lecho marino. Son estructuras gigantescas, con diámetros de más de 10 metros y pesos superiores a 2.000 toneladas, siendo España (con la alianza de Navantia y Windar) líder en su fabricación para proyectos internacionales.

A lo largo de los años, Windar Renovables se ha convertido en líder global con un profundo 'know-how' del sector que les sitúa y capacita como una compañía de referencia entre los principales fabricantes mundiales de torres para aerogeneradores.

El proyecto de Avilés

Su próxima gran inversión es la planta avilesina que levantarán en las antiguas naves de Alcoa, cuya inversión alcanza los 130 millones y creará 600 empleos en la región, donde la firma ya cuenta con otros cinco centros de producción en operación.

Además de adecuar gran parte de las naves existentes, Windar Renovables construirá nuevas instalaciones, ya adaptadas a la fabricación de monopilotes para turbinas eólicas de nueva generación, que cuentan con una potencia instalada de más de 15 MW.

Para conseguir este hito, la multinacional instalará varias líneas de fabricación con capacidad para fabricar monopilotes de hasta 12,5 metros de diámetro, 3.500 toneladas y 130 metros de longitud. La fábrica tendrá una capacidad anual de entre 100 y 120 monopilotes, cuyo potencial destino serán principalmente los parques eólicos que se instalarán en mares del Norte y el Báltico, además de la costa Este de Estados Unidos.