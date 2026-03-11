Arranca el maratón de sangre de Castrillón, con el Alcalde entre los primeros voluntarios
Los interesados pueden acercarse hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta este jueves, 12 de marzo, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas
N. M.
El XVII Maratón de Donación de Sangre de Castrillón, organizado por la Hermandad de Donantes de Sangre y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento, arrancó esta semana, siendo el regidor local, Eloy Alonso, uno de los primeros en pasar por la unidad instalada en el concejo estos días.
Desde el Consistorio de Castrillón animan a toda la ciudadanía de Castrillón a contribuir durante estos días con su donación de sangre.
Los interesados pueden acercarse hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta este jueves, 12 de marzo, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.
Además, la unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado estará situada frente a una fachada lateral del Ayuntamiento este viernes, 13 de marzo, también en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.
