Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Arranca el maratón de sangre de Castrillón, con el Alcalde entre los primeros voluntarios

Los interesados pueden acercarse hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta este jueves, 12 de marzo, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas

El Alcalde, a la derecha, durante la primera jornada del maratón de donación de sangre.

El Alcalde, a la derecha, durante la primera jornada del maratón de donación de sangre. / Lne

N. M.

Piedras Blancas

El XVII Maratón de Donación de Sangre de Castrillón, organizado por la Hermandad de Donantes de Sangre y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento, arrancó esta semana, siendo el regidor local, Eloy Alonso, uno de los primeros en pasar por la unidad instalada en el concejo estos días.

Desde el Consistorio de Castrillón animan a toda la ciudadanía de Castrillón a contribuir durante estos días con su donación de sangre.

Los interesados pueden acercarse hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta este jueves, 12 de marzo, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Noticias relacionadas

Además, la unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado estará situada frente a una fachada lateral del Ayuntamiento este viernes, 13 de marzo, también en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  2. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  3. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  4. Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
  5. Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
  6. Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
  7. Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
  8. Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

El Hispano quiere impulsar su cantera femenina: el club busca nuevas jugadoras

El Hispano quiere impulsar su cantera femenina: el club busca nuevas jugadoras

Arranca el maratón de sangre de Castrillón, con el Alcalde entre los primeros voluntarios

Arranca el maratón de sangre de Castrillón, con el Alcalde entre los primeros voluntarios

El PP de Avilés denuncia "soberbia y falta de humildad" del gobierno local encontrar "un desfase de 2,98 millones de euros" en las cuentas municipales

El PP de Avilés denuncia "soberbia y falta de humildad" del gobierno local encontrar "un desfase de 2,98 millones de euros" en las cuentas municipales

Corvera concede cinco becas de 2.506 euros para la inmersión lingüística de alumnos en Francia e Inglaterra

Corvera concede cinco becas de 2.506 euros para la inmersión lingüística de alumnos en Francia e Inglaterra

El gobierno de Castrillón critica el retraso en las escuelinas y exige información sobre la proyectada en Salinas: "Lo último que recibimos fue que la finalización de las obras era inminente"

"Cosmogénesis", un proceso personal de desintoxicación, en Factoría Cultural

"Cosmogénesis", un proceso personal de desintoxicación, en Factoría Cultural

La Bienal Climática de Avilés se pone en marcha, un proyecto cultural de carácter internacional "para hacer disfrutar, pero también remover conciencias"

La Bienal Climática de Avilés se pone en marcha, un proyecto cultural de carácter internacional "para hacer disfrutar, pero también remover conciencias"

La foca del parque del Muelle, en Avilés, recupera su aspecto original, sin la pátina de verdín que deslucía la escultura

La foca del parque del Muelle, en Avilés, recupera su aspecto original, sin la pátina de verdín que deslucía la escultura
Tracking Pixel Contents