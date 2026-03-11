Asturias se prepara para el eclipse solar de agosto: Nortur ofrecerá este fin de semana jornadas técnicas sobre observación y movilidad

El sector del camping en Asturias se ha visto levemente afectado esta semana como consecuencia del contexto internacional actual, pues "honestamente, ha habido un parón en las reservas", afirma la presidenta de la Asociación de Campings de Asturias, Laura Arias. Sin embargo, "queremos pensar que se va a solucionar y que, de cara al verano, esto no nos afectará". Por su parte, los propietarios de albergues y turismo activo, el vicepresidente de la Asociación de Turismo Activo y Albergues de Asturias, Juan Carlos Menéndez, asegura que "esto depende de los sectores, ya que nosotros somos cuando estamos viendo más demanda, sobre todo del interior de Asturias".

Todo ello, en parte, se debe a que "hay iniciativas que al final atraen el cliente", explica Menéndez haciendo referencia al eclipse solar que será el próximo 12 de agosto, siendo Asturias uno de los enclaves de mayor interés para su observación. Por eso, en la Feria del Campismo y el Caravanismo, Nortur, de este año, se destinarán dos jornadas técnicas para "que la gente pueda conocer en qué lugares se podrá ver perfectamente, cómo hacerlo de manera correcta y enseñar las precauciones que deben tener en cuanto a la movilidad", añade.

Laura Arias recalca que hay "muchas reservas desde hace mucho tiempo, alrededor de dos años. Y es importante saber que gran parte de ellas para estas fechas son de extranjeros". Y eso es "lo que nos interesa a nosotros, que vengan aquí por ese producto de interés y luego aprovechen para quedarse y hacer un viaje largo por aquí".

La feria Nortur se celebrará desde este viernes 13 de marzo y hasta el domingo 15 de marzo en el pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena, con un horario de visita de 11.00 a 20.00 horas. El precio de entrada es de 3 euros, contará con más de 60 expositores y accesorios de 14 provincias y 12 comunidades autónomas, con representación de más de 250 marcas comerciales.

El objetivo de esta cita es "consolidar nuestra marca en Asturias, pues es una comunidad muy bonita que tiene mucho para disfrutar los fines de semana, salir y conocer el camping de aquí", cuenta Laura Arias.

Además, el presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, ARCA, Jaime García, quiere aprovechar la ocasión para "que el turismo funcione mejor, buscar la desestacionalización y que el cliente que venga de distintos puntos de España conozca el producto y seguir logrando que las cabeceras de comarca, como Avilés, sigan funcionando bien para el entorno rural".