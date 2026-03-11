Avilés refuerza su posicionamiento turístico en Francia: en el Salón de Lille y en el escaparate mundial del turismo en París

Avilés refuerza su posicionamiento turístico en Francia a través de su reciente participación en destacados eventos del sector organizados en el país vecino, proyectando su imagen como destino urbano, cultural y gastronómico. Lo hace bajo la marca “Ciudades de Asturias”, junto a Gijón y Oviedo, dando continuidad a un formato que se ha demostrado exitoso durante los últimos años para las tres principales urbes asturianas.

Entre los más recientes eventos que contaron con la presencia de Avilés destaca la última edición del Salón de Turismo de Lille, celebrada del 30 de enero al 1 de febrero de 2026. Este evento recibió un total 18.570 visitantes, muchos de los cuales se acercaron al stand institucional de las Ciudades de Asturias, un espacio modular con imagen común que mostraba la oferta urbana, cultural, gastronómica y de naturaleza de Avilés, Gijón y Oviedo.

Durante los tres días se registraron 363 demandas directas de información, con mayor afluencia en fin de semana. Los aspectos más valorados por las personas que visitaron el stand fueron la oferta patrimonial y cultural de Avilés, la belleza y diversidad del paisaje, la gastronomía asturiana y la facilidad para combinar en estas ciudades turismo urbano y naturaleza.

Cabe destacar que en esta edición, Avilés, Gijón y Oviedo fueron el único destino de España representado en el Salón de Turismo de Lille, lo que incrementó notablemente su visibilidad.

La presencia de Avilés en este evento sirvió para detectar un creciente interés entre el público galo por destinos del norte de España, especialmente entre viajeros y viajeras que buscan propuestas nuevas. Por otro lado, también permitió conocer tendencias en boga entre el potencial turista francés, como los viajes en coche propio o camping-car. También se constató su preferencia a la hora de reservar estancias en ciudad para usarla como base para recorrer otros destinos regionales, o la buena aceptación del cambio producido en la operadora aérea hacia Asturias.

Presencia en París

Esta estrategia de promoción conjunta de las tres principales ciudades asturianas se ampliará en los próximos días con la presencia en el Salón Mundial de Turismo de París, que tendrá lugar los días 12, 13, 14 y 15 de marzo, consolidando la apuesta por el mercado francés como uno de los prioritarios en la promoción turística de Avilés, Gijón y Oviedo