La Bienal Climática de Avilés se pone en marcha, un proyecto cultural de carácter internacional "para hacer disfrutar, pero también remover conciencias"

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, o, más bien, “su entusiasmo”, está detrás de que el concejo que preside acoja entre los días 12 de junio y 20 de septiembre la primera Bienal Climática. Arte, industria y territorio, una colección de actividades que cambiarán la cara del verano avilesino y que patrocinan los ministerios de Transición Ecológica, Cultura y Vivienda, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés.

Esto del “entusiasmo” es algo que recalcó Jordi Martí Grau, que es el secretario de Estado de Cultura, que explicó durante la presentación de la actividad: “No se trataba de organizar un calendario de actividades para entretener, se trata de utilizar el arte para abrir la reflexión sobre una de las crisis que atravesamos, indiscutibles en este momento”. Y mencionó el clima, pero no solo el de los meteoros, habló también de la situación política presente. “La Fundación Atelier nos propuso: ‘vamos a pensar lo local, vamos a pensar desde Avilés’, y hoy a mí me gusta decir que, seguramente, incluso para los propios ciudadanos de Avilés, la Bienal va a ser una excusa para reencontrarse con la ciudad y leerla desde otros puntos de vista y así entender su pasado, su presente y sus grandes retos de futuro”, señaló el secretario de Estado.

“Centrándonos en lo local es como adquirimos la dimensión global: estamos ante un proyecto cultural de carácter internacional”, defendió Martí Grau. Y añadió: “El arte no tiene solo esa función que podríamos llamar decorativa o de entretenimiento, sino que nos permite abordar los retos desde perspectivas distintas”.

La Bienal Climática para Martí Grau es un conjunto de actividades “para disfrutar, pero también para remover conciencias y para pensar el territorio y el mundo desde una perspectiva nueva ante los retos que tenemos planteados hoy”.

La Alcaldesa se mostró de acuerdo con Martí Grau: “Estoy segura de que este verano habrá multitud de citas y eventos para el entretenimiento, pero nuestra apuesta es diferente: apostamos por una concentración de arte, ciencia, conocimiento, tecnología y cultura. Una concentración de todo aquello que va más allá, que nos lleva a interpelar, preguntarnos y reflexionar”.

El fundamento

Martí Grau explicó que la Bienal Climática “es de esas iniciativas que no buscan el castillo de fuegos artificiales, sino que buscan realmente un espacio de comunidad para entender lo que ocurre”.

Miguel González, subsecretario de Transición Ecológica, apostilló: “Estamos en un momento crítico de emergencia climática, ya no se trata de cambio climático, se trata de emergencia climática”. Y añadió: “El problema es que vivimos también un momento de negacionismo climático”.

Para González, “un evento como la Bienal significa poner en valor la ciencia, el conocimiento y la realidad tangible que estamos viviendo en el día a día, así como la búsqueda de soluciones”. Pero para encontrar esas soluciones, subrayó, son necesarias herramientas y lenguajes adecuados. “A veces la ciencia en sí misma es valiosa, pero muchos ciudadanos están sobresaturados de gráficos o datos, y la manera de llegar a la profundidad del problema es la cultura o el arte”.

Para el representante de Transición Ecológica, la Bienal “va a permitir imaginar el futuro”. “Lo importante es ser pedagógicos”, dijo. “El futuro es posible si convences desde la ciencia y, a partir de ese momento, si el arte colabora. Creo que vamos a vivir un momento trascendental en esta ciudad, que permitirá imaginar un mundo diferente y necesario”.

Susana Madera, viceconsejera de Medio Ambiente del Principado de Asturias, se manifestó en esta misma línea: “Desde Medio Ambiente trabajamos buscando que la ciudadanía comprenda la importancia del clima y lo que nos jugamos en estos cambios”.

El entusiasmo local

Monteserín cree que la Bienal Climática es “un gran acontecimiento”. “Hasta ahora sabíamos que habíamos hecho bastante bien la transición de nuestra ciudad: de una economía muy gravosa medioambientalmente a otro modelo. Y lo hicimos sin renunciar a ser una ciudad industrial”.

Miguel González, Jordi Martí Grau y Mariví Monteserín, en el palacio de Valdecarzana. / M. Villamuza

Recordó que ese proceso se apoyó en los agentes sociales, la planificación estratégica, la gobernanza democrática y la transformación cultural. “Ahí surgió el Centro Niemeyer, también la rehabilitación de edificios históricos dedicados a la actividad cultural. Pero sobre todo fuimos capaces de limpiar nuestra ría y nuestro aire, con la alianza de Europa, el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias”.

“Y a la vez seguimos apostando por una industria que acompañó ese proceso y que hizo posible que hoy Avilés tenga colores, porque Avilés en los años 70 y 80 era blanco y negro”, afirmó. “Todo esto desde fuera se ha visto y se ha considerado un ejemplo de transición”.

Y vaticinó: “Creo que va a ser un verano con muchísimas actividades y con un gran atractivo cultural. Habrá ciudades con muchas propuestas de entretenimiento; nosotros tendremos una propuesta cultural”.

Avilés, primer foco

La primera Bienal Climática se celebra en Avilés, reconoció el secretario de Estado Martí Grau, “por una serie de casualidades”.

Las explicó el propio responsable político: “Aquí, en Avilés, hicimos una sectorial de Cultura —en febrero de 2024 en el Centro Niemeyer— cuando reunimos a los consejeros del ramo”.

“Estábamos pensando en un lugar para la Bienal. Salimos a la plaza del Niemeyer y vimos este paisaje industrial que aún es presente”, añadió. Y ahí surgió el “entusiasmo” de la alcaldesa por impulsar proyectos que zarandeen la ciudad.

“¿Qué te parece si la Bienal Climática se hace en Avilés?”, recordó.

Una de las virtudes de Avilés para ser elegida es su tamaño medio, destacó Martí Grau. “El Ministerio de Cultura ha optado por una política cultural desterritorializada, alejada del centro madrileño y de las grandes urbes. La cultura puede ocupar cualquier espacio y también hemos dado mucha importancia a la cultura en lo rural”.

“Hay un punto de azar, como pasa en la vida, pero hay que aprovecharlo: fue un gran acierto empezar aquí y la idea es que dentro de dos años encontremos otro lugar que nos acoja tan bien como lo han hecho Asturias y Avilés”, concluyó.