El Centro Niemeyer participa en los Días Europeos de la Artesanía

El Centro Niemeyer se suma a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía con la organización de un taller gratuito de kintsugi, que tendrá lugar el sábado 11 de abril, de 10:30 a 14:30 horas, en la Cúpula. La actividad contará con la participación de la ceramista Natalia Suárez Álvarez (Woodic), reconocida por su trabajo en cerámica contemporánea.

Esencia Artesana es un evento de carácter festivo y divulgativo con el que la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano pretende promover y acercar la Artesanía de Asturias, invitando a la ciudadanía a celebrar la gran fiesta europea de la Artesanía. Este taller es gratuito, con plazas limitadas, y se desarrollará en la Cúpula del Centro Niemeyer. Para más información e inscripciones: https://mercadoartesanoyecologico.com

El kintsugi, que significa «unión de oro» en japonés, es un arte tradicional que consiste en reparar objetos cerámicos rotos recomponiendo y pegando los fragmentos de la pieza, resaltando sus grietas con polvo de oro. De este modo, la pieza adquiere un nuevo valor al incorporar la experiencia de la rotura como parte de su historia.

Lejos de ocultar las grietas, el kintsugi pone en valor las imperfecciones y celebra la memoria y la belleza de los objetos reparados. Esta práctica trasciende la mera restauración material para convertirse en una filosofía que ensalza la resiliencia y la belleza presente en lo imperfecto.

Durante el taller, cada asistente podrá reparar una pieza cerámica propia que guarde un significado especial. Será una oportunidad para la reflexión, el aprendizaje y la celebración de la resiliencia y la belleza en la vida cotidiana.