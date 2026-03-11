El Conservatorio de Avilés celebró su centenario y el traslado a la nueva sede con gran éxito de público: cerca de 9.000 personas participaron en las actividades de 2025

Casi 9.000 personas (8.855 exactamente) asistieron a las actividades organizadas durante 2025 por el Conservatorio Municipal Profesional "Julián Orbón" de Avilés. Es uno de los principales datos reflejados en la memoria de actividad correspondiente al pasado año, un ejercicio histórico para el centro gracias a dos hitos: el traslado a la nueva sede en la calle de La Ferrería y la celebración del centenario del nacimiento del compositor avilesino que da nombre a la institución.

De las 8.855 personas que asistieron a los eventos realizados, 1.545 eligieron los conciertos programados en el centro, 2.175 disfrutaron de los recitales extraordinarios, 1.067 disfrutaron de las actividades de difusión cultural, 1.848 acudieron a conciertos en colaboración con otras instituciones y fines sociales, 510 asistieron a cursos y talleres propuestos por los departamentos didácticos y 1.710 presenciaron alguna de las propuestas celebradas dentro de la Semana Cultural.

El Conservatorio de Avilés presta un servicio de Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial como son las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música. Además, desde el curso 2022/2023 se imparte un taller de Iniciación Musical para niños y niñas de 7 años, y desde el curso 2023-24 se amplía la edad del taller a niños y niñas de 6 años.

El Conservatorio presta servicio a 239 alumnos de los cuales 138 cursan enseñanzas elementales, 76 enseñanzas profesionales y 25 asisten a los talleres de iniciación musical. La principal actividad que se lleva a cabo en el Conservatorio, además de la propia docencia, es la relativa a los conciertos de alumnos que están presentes tanto en el centro, como en la inmensa mayoría de entidades, instituciones y organismos de la ciudad.

Conciertos

En el transcurso del año 2025 el "Julián Orbón" organizó un total de 143 actividades. 65 de ellas fueron conciertos en sus instalaciones, que contaron con 1.545 asistentes. De esos 65 recitales, 32 fueron protagonizados por alumnado bajo organización de los Departamentos Instrumentales, 9 fueron mixtos, otros 9 de música de cámara y un concierto fue realizado por un conjunto de tecla. Además, hubo 4 conciertos de fin de Enseñanzas Elementales y 8 de fin de Enseñanzas Profesionales, a los que cabe sumar otros 2 recitales en el marco de clases magistrales y encuentros.

Los nueve conciertos extraordinarios del año reunieron a un total de 2.175 asistentes. Fueron: el celebrado el día 1 de enero en el Teatro Palacio Valdés de Avilés; el conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres; el concierto-conferencia de Laura Granero y el de la Semana Cultural, además del de inauguración del centro en su nueva sede de la Ferrería, el 30 de abril; el de fin de curso, el 9 de junio y la charla concierto del sobrino de Julián Orbón el 27 de noviembre, poco antes de los conciertos de Navidad del 16 y 18 de diciembre.

Colaboración con otras instituciones y fines sociales

Más cifras: 1.848 personas asistieron durante 2025 a las 32 actividades organizadas por el Conservatorio en colaboración con diferentes instituciones y fines sociales. De esas 32 propuestas 26 fueron conciertos, 3 clases magistrales y talleres, 2 concursos y una charla o conferencia. Y 510 personas asistieron a las 21 actividades propuestas por los departamentos didácticos del Conservatorio. Fueron 9 talleres, 7 encuentros, 3 clases magistrales, un concurso y una visita.

Durante la Semana Cultural, un total de 1.710 personas asistieron a los diferentes actos entre el 7 y el 11 de abril. Fueron 8 actividades distribuidas de la siguiente manera: 5 conciertos, una conferencia, una sesión de danza y una charla.