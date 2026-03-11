Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Cosmogénesis", un proceso personal de desintoxicación, en Factoría Cultural

La autora de la muestra, Eva Chedas, es una artista multidisciplinar conceptual cuyas especialidades son la alfarería y la escultura, que cultiva también la poesía, la radiodifusión o el cine

Eva Chedas, en una pasada exposición

Eva Chedas, en una pasada exposición / Lne

N. M.

Avilés

"Cosmogénesis"' reúne desde este miércoles en Factoría Cultural piezas de la artista Eva Chedas que exploran, desde una mirada introspectiva, el proceso real y cotidiano de desintoxicación de sustancias mediante técnicas mixtas y acciones performáticas . 

La planta sótano de la Factoría Cultural, acoge la muestra, que aborda como tema central el proceso personal de desintoxicación e identidad de la artista y usando su propio nombre como referencia vivencial. 

Cada obra funciona como un retrato íntimo y reflexivo de la situación actual y pasada, invitando al público a adentrarse en la transformación, los retos y la esperanza propia de este recorrido autobiográfico.

El uso de su nombre añade un valor simbólico y testimonial que convierte el discurso plástico en relato personal vivo, funcionando tanto como testimonio artístico como catarsis.

La muestra se centra en la auto-representación, el cambio y la lucha individual por la recuperación. Se utilizan colores, formas y materiales diversos para expresar estados emocionales, avances, recaídas y logros.

Incluye performances que refuerzan la interacción entre arte y vida, convocando a los espectadores a empatizar y reflexionar.

Dado el interés que muestra por estilos contemporáneos y propuestas visualmente complejas, la selección y combinación de técnicas mixtas potencia la expresividad e innovación formal, mientras los performance complementan el mensaje de transformación y autenticidad. Es arte autobiográfico, con influencias directas Jean-Michel Basquiat y Marcel Duchamp, en las que la resiliencia y los relatos de superación, vinculan su trayectoria personal con una ejecución plástica multidisciplinar y poderosa.

Chedas es una artista multidisciplinar conceptual cuyas especialidades son la alfarería y la escultura, que cultiva también la poesía, la radiodifusión o el cine. Tiene en su haber varias exposiciones individuales y colectivas, y es entre otros lugares, artista colaboradora de la Factoría Cultural.

