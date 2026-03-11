"Cosmogénesis", un proceso personal de desintoxicación, en Factoría Cultural
La autora de la muestra, Eva Chedas, es una artista multidisciplinar conceptual cuyas especialidades son la alfarería y la escultura, que cultiva también la poesía, la radiodifusión o el cine
N. M.
"Cosmogénesis"' reúne desde este miércoles en Factoría Cultural piezas de la artista Eva Chedas que exploran, desde una mirada introspectiva, el proceso real y cotidiano de desintoxicación de sustancias mediante técnicas mixtas y acciones performáticas .
La planta sótano de la Factoría Cultural, acoge la muestra, que aborda como tema central el proceso personal de desintoxicación e identidad de la artista y usando su propio nombre como referencia vivencial.
Cada obra funciona como un retrato íntimo y reflexivo de la situación actual y pasada, invitando al público a adentrarse en la transformación, los retos y la esperanza propia de este recorrido autobiográfico.
El uso de su nombre añade un valor simbólico y testimonial que convierte el discurso plástico en relato personal vivo, funcionando tanto como testimonio artístico como catarsis.
La muestra se centra en la auto-representación, el cambio y la lucha individual por la recuperación. Se utilizan colores, formas y materiales diversos para expresar estados emocionales, avances, recaídas y logros.
Incluye performances que refuerzan la interacción entre arte y vida, convocando a los espectadores a empatizar y reflexionar.
Dado el interés que muestra por estilos contemporáneos y propuestas visualmente complejas, la selección y combinación de técnicas mixtas potencia la expresividad e innovación formal, mientras los performance complementan el mensaje de transformación y autenticidad. Es arte autobiográfico, con influencias directas Jean-Michel Basquiat y Marcel Duchamp, en las que la resiliencia y los relatos de superación, vinculan su trayectoria personal con una ejecución plástica multidisciplinar y poderosa.
Chedas es una artista multidisciplinar conceptual cuyas especialidades son la alfarería y la escultura, que cultiva también la poesía, la radiodifusión o el cine. Tiene en su haber varias exposiciones individuales y colectivas, y es entre otros lugares, artista colaboradora de la Factoría Cultural.
