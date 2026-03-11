Espectacular operación para avanzar en las obras del Café Colón en Avilés: montan un grúa en altura para operar desde el interior del inmueble

Las obras del Café Colón avanzan mediante la colocación de nuevos elementos para completar el apuntalamiento de la fachada y el vaciado interior del inmueble. Esta misma mañana comenzaron las labores para colocar una grúa ya en el interior del inmueble que permitirá continuar con el plan previsto en la reforma de este emblemático edificio. Lo espectacular del operativo era la altura a la que estaba trabajando la máquina que ha permitido montar en el hueco ya vaciado del antiguo Colón una nueva grúa.

La inversión final que el constructor asturmexicano Marcelino Álvarez tiene previsto realizar en el edificio del Café Colón –que adquirió en 2022– será de seis millones de euros. Este es, al menos, el cálculo que el empresario ha hecho a catorce meses vista de la conclusión de los trabajos de restauración que está llevando a cabo desde comienzos de marzo, que fue cuando comenzó el desmontaje de la emblemática terraza de hierro entre la calle de la Muralla y la plaza de Pedro Menéndez, la de todas las colecciones de fotografías antiguas de Avilés.

El antiguo Café Colón, explicó Álvarez hace escasas fechas a este diario, "disponía de un pequeño sótano de servicio que será ampliado para acoger instalaciones técnicas y espacios auxiliares destinados al funcionamiento del futuro edificio".

Según Marcelino Álvarez, "los plazos se están cumpliendo fielmente al cronograma establecido con técnicos y constructora. Se estima que la construcción finalizará en un plazo de 14 meses", que apuntaba a la Navidad de este año.

La grúa instalada esta mañana / S.F.

La planta baja que albergó el histórico café lo quiere destinar Marcelino Álvarez a restaurante. "Es la parte más compleja del proyecto, pero también la más ilusionante", reconoció el empresario asturmexicano en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

El planteamiento de Álvarez es "crear un establecimiento de referencia, con identidad propia, que aporte valor tanto al edificio como a la ciudad". Y añadió: "El objetivo es que sea un lugar abierto a todos los avilesinos, no solo para los turistas, con un concepto gastronómico accesible y de calidad".