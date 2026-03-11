Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los estibadores avilesinos quieren llevar su conflicto a Europa

Los portuarios, en huelga desde febrero, han anunciado una denuncia ante la OIT: consideran que la disolución del CPE es una medida contraria a sus derechos laborales

La alcaldesa Mariví Monteserín, en el centro de la comitiva, en la calle Ferrería. Al fondo, los estibadores

La alcaldesa Mariví Monteserín, en el centro de la comitiva, en la calle Ferrería. Al fondo, los estibadores / Luisma Murias

S.F.

Avilés

Los estibadores de Avilés, que comenzaron su huelga a mediados de febrero, calientan su manifestación convocada para este sábado (a las 11.00 horas, con salida en la plaza del Vaticano) con el anuncio de una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los trabajadores entienden que la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés en realidad “es una medida para que dos empresas se hagan con los muelles y eliminen la competencia”. “Y, encima, con el beneplácito de la Autoridad Portuaria”, señaló Manuel Pravia, representante del sindicato de Estibadores del Principado.

Consideran que el plan de la patronal portuaria “afecta directamente a los derechos laborales y a la estabilidad del empleo portuario”, añadió el líder sindical.

La incidencia de la huelga en los muelles de Avilés vivió ayer su jornada de mayor impacto: habían entrado siete barcos, pero solo uno estaba siendo atendido. “Además, no nos reconocen los descansos: como no hay personal, tras el décimo día debería ir uno de descanso, pero no lo respetan”, denunció Pravia. “Vamos a tener que esperar al fin de semana”.

La postura de Podemos

Por otra parte, una delegación de los estibadores fue recibida en la tarde del miércoles por representantes de Podemos. El portavoz del partido en Avilés, David García, señaló: “Estamos ante un conflicto en un sector estratégico que afecta a decenas de familias y al propio tejido económico de la ciudad. Es fundamental que se garantice la estabilidad laboral de los trabajadores del puerto y una solución negociada que permita mantener el centro portuario de empleo ”, afirmó.

Desde la organización han pedido a las empresas implicadas y a la Autoridad Portuaria que prioricen el diálogo y busquen una solución negociada que permita mantener el empleo y asegurar la continuidad de la actividad portuaria sin precarizar las condiciones de los trabajadores. Asimismo, Podemos Avilés ha mostrado su solidaridad con los estibadores y sus familias, reconociendo el papel esencial que desempeña este colectivo en el funcionamiento del puerto y en la economía local.

Escrache a la Alcaldesa

Los estibadores organizaron este mediodía un escrache a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que ejercía de anfitriona en la visita del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y del subsecretario de Transición Ecológica, Miguel González. Ambos participaron en la presentación de la I Bienal Arte y Clima, que se celebrará en Avilés entre el 12 de junio y el 20 de septiembre.

