Los extrabajadores de Cimisa exigen la incorporación a Saint-Gobain

Lo que reclaman los trabajadores de Cimisa, una antigua empresa auxiliar de Saint-Gobain, es que la multinacional los admita a todos —son siete— como personal propio, dado que los juzgados han determinado que habían sido cedidos de manera ilegal a la empresa principal. Es decir, que siendo de una subcontrata realizaban tareas que correspondían a la plantilla de la empresa principal.

Esta media docena de trabajadores fueron despedidos a propósito del cierre de Sekurit con el fin de habilitar seis puestos en los que recolocar a trabajadores de la principal que tenían que estar regulados en paralelo al cierre de la línea de Sekurit de Avilés.

Los juzgados han confirmado aquello que habían denunciado los ex trabajadores de Cimisa: que en realidad eran trabajadores de la empresa principal. El caso de estos seis empleados —idéntico en cada uno de los afectados— se vio en dos juicios con tres víctimas cada uno.

En el primero se condenó a Saint-Gobain por cesión ilegal de trabajadores. Cuando la multinacional recurrió la sentencia, se volvió a encontrar con la misma circunstancia en la instancia superior. En consecuencia, el despido fue declarado improcedente.

De aquellos primeros tres casos, Saint-Gobain admitió a un exCimisa —hay otro más, pero era delegado sindical—, mientras que el tercero todavía espera la indemnización y los sueldos de tramitación.

Los del juicio celebrado este año ya han encontrado la misma sentencia que sus compañeros en primera instancia, aunque todavía falta que el tribunal superior se pronuncie, ya que la sentencia fue recurrida.