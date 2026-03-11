La foca del parque del Muelle, en Avilés, recupera su aspecto original, sin la pátina de verdín que deslucía la escultura
El emblemático símbolo de la ciudad, obra de Tomás Menéndez, instalado en 1956, ha sido el centro de actividades didácticas en los colegios de la ciudad
N. M.
La escultura avilesina de la foca colocada en el parque del Muelle, en 1956, como recuerdo a aquella que había llegado, desnortada, al puerto de Avilés a principios de aquella década, luce estos días nuev imagen tras una intervención de limpieza que ha permitido erradicar la pátina de verdín que afeaba el popular símbolo de la ciudad.
La arribada de la foca y su popularidad coincidieron, en el tiempo, con el inicio de las obras de la enorme factoría siderúrgica Ensidesa, que fue precursora del resurgir industrial de la ciudad. Hoy esa escultura es uno de los elementos identificativos para el turismo.
Es obra de Tomás Menéndez y fue ejecutada por Joaquín Muñiz y Pepe el Roxu no hay constancia de que otra ciudad española haya erigido un monumento a una foca. Además ha sido un elemento artístico con el que se ha trabajado a nivel didáctico en varios centros de la ciudad.
