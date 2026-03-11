El gobierno de Castrillón critica el retraso en las escuelinas y exige información sobre la proyectada en Salinas: "Lo último que recibimos fue que la finalización de las obras era inminente"

"Sabemos de la complejidad del proceso, pero agradeceríamos a la Consejería de Educación más previsión y claridad con los plazos, ya que trastorna las previsiones presupuestarias municipales y la planificación y matriculación del próximo curso". El equipo de gobierno de Castrillón se ha crítico con la decisión, por parte del Gobierno de Asturias, de no asumir el traspaso de las dos escuelinas que tiene Castrillón, las de El Texu y El Carballo. El ente regional se había comprometido a hacerlo el 1 de abril, algo que ahora tendrá que esperar hasta, al menos, el 1 de junio. "Ahora existe un problema en los presupuestos de este año que ya se estaban ultimando, ya que no estaban consignados estos salarios de las educadoras", lamentan desde el Ayuntamiento castrillonense.

El Consistorio castrillonense solicita, además, información sobre la nueva escuela de La Cerezal en Salinas. "Lo último que recibimos fue que la finalización de las obras era inminente. Es necesario informar a las familias para poder organizar sus necesidades de conciliación y si ya van a poder realizar la matrícula", subrayan desde el PP de Castrillón, que también exige que reconsidere la decisión de que sea el propio Ayuntamiento el que abone la diferencia salarial de las trabajadoras respecto al convenio regional. "Se ha calculado que la diferencia asciende a 201.621,49 euros. Dicho importe, que formará parte del compromiso económico inherente al Convenio de Colaboración que entre ambas administraciones, deberá seguir abonando el Ayuntamiento, como otros en la misma situación", lamentan.