El Hispano quiere impulsar su cantera femenina: el club busca nuevas jugadoras

El Hispano lleva, desde hace años, creciendo de manera progresiva a nivel de cantera y ahora quiere dar un paso más en su fútbol formativo. Por ello, el club castrillonense está buscando jugadoras para sus equipos de categorías benjamín, alevín e infantil. Las edades de estas pequeñas futbolistas comprenden desde los 8 a los 13 años.

"Aprende, diviértete y crece en un entorno seguro, formativo y lleno de valores", afirman desde el Hispano. Cabe recordar que la apuesta del club castrillonense por el fútbol femenino ha llevado a su primer equipo a conseguir, la pasada campaña, el ascenso a Tercera Federación Femenina, categoría que compartir con los filiales de Sporting, Oviedo y Avilés, entre otros equipos.