El Hispano quiere impulsar su cantera femenina: el club busca nuevas jugadoras

El club castrillonense busca reforzar sus equipos benjamín, alevín e infantil

Celebración del centenario del Hispano

Celebración del centenario del Hispano / Miki López

N. M.

El Hispano lleva, desde hace años, creciendo de manera progresiva a nivel de cantera y ahora quiere dar un paso más en su fútbol formativo. Por ello, el club castrillonense está buscando jugadoras para sus equipos de categorías benjamín, alevín e infantil. Las edades de estas pequeñas futbolistas comprenden desde los 8 a los 13 años.

"Aprende, diviértete y crece en un entorno seguro, formativo y lleno de valores", afirman desde el Hispano. Cabe recordar que la apuesta del club castrillonense por el fútbol femenino ha llevado a su primer equipo a conseguir, la pasada campaña, el ascenso a Tercera Federación Femenina, categoría que compartir con los filiales de Sporting, Oviedo y Avilés, entre otros equipos.

El gobierno de Castrillón critica el retraso en las escuelinas y exige información sobre la proyectada en Salinas: "Lo último que recibimos fue que la finalización de las obras era inminente"

"Cosmogénesis", un proceso personal de desintoxicación, en Factoría Cultural

El Hispano quiere impulsar su cantera femenina: el club busca nuevas jugadoras

La Bienal Climática de Avilés se pone en marcha, un proyecto cultural de carácter internacional "para hacer disfrutar, pero también remover conciencias"

La foca del parque del Muelle, en Avilés, recupera su aspecto original, sin la pátina de verdín que deslucía la escultura

El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal realizó más de 9.000 asistencias a lo largo del año pasado

La alcaldesa de Avilés sufre un escrache durante una convocatoria institucional en memoria de las víctimas del 11M (y tiene que intervenir la Policía Local)

