Miguel Soberón, director de la Fundación Atelier que organiza la Bienal Climática: "Avilés, por el peso de su industria, puede ser centro de activación del arte y del pensamiento"

Miguel Soberón (Madrid, 1991) es el director de la Fundación Atelier, la entidad que se encarga de la producción de la primera Bienal Climática, que está previsto que se inaugure el próximo día 12 junio, pero que este miércoles presenta parte de sus actividades en el palacio de Valdecarzana.

-Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la Bienal Climática?

-La Bienal Climática es un evento que va a durar desde junio a septiembre, del 12 de junio al 20 de septiembre. Y que va a combinar un programa expositivo con obras de arte que se han ido produciendo por distintos artistas, más de 45, y un programa de diálogos y de conversaciones públicas con la ciudadanía y con profesionales sobre los retos contemporáneos, los retos complejos que tenemos en la sociedad.

-Esta Bienal se va a desarrollar en una docena de sedes.

-Efectivamente, se va a desplegar la Bienal por doce espacios. Algunos de ellos van a recoger obra expositiva y otros van a alojar los diálogos, un ágora de conversaciones, espacios más de interacción, pero siempre tirando de la parte artística como motor de la conversación.

-¿Se organizan como en la Bienal de Venecia: una sede central y luego otros lugares como satélites de esa parte central?

-Claro, aquí no va a haber un centro neurálgico de la obra artística, sino que va a estar desplegada en distintas localizaciones. Entonces, la idea es que los visitantes puedan ir yendo a un espacio y a otro, y en algún espacio se encontrarán, además de la obra, algunas actividades, conversaciones, distintas representaciones artísticas. La idea es que pueda ser un itinerario que pueda ser paseado.

-¿Y ya tenemos el calendario de participantes?

-Pues tenemos el calendario, digamos, tenemos la fecha de inauguración y tenemos la fecha de cierre, que la inauguración va a ser el 12 de junio y el cierre va a ser el 20 de septiembre. A lo largo de todos estos meses va a haber algunas actividades que sean iterativas y que van ocurriendo cada semana, pero va a haber cuatro momentos donde va a haber eventos especiales. Un evento sí va a ocurrir en las fechas del 12 de junio al inicio, otro evento el 20 de septiembre y luego los otros dos eventos todavía están por cerrar las fechas 100%. Pero van a ser a finales de junio y a finales de julio. Esos serían momentos donde aglutinamos muchas mesas de diálogo, muchas "performances", activaciones artísticas y demás.

-¿Pero los invitados todavía no me los quiere desvelar?

-¿Invitados?

-Los protagonistas de los diálogos.

-En cuanto a los artistas, ya los tenemos confirmados. Y en cuanto a los ponentes todavía no los podemos confirmar: va a haber más de 50 en total. Estamos en conversaciones con ellos.

-La Bienal empieza con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y, por supuesto, del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés. Sin embargo, producen ustedes: la fundación Atelier.

-Sí, la Fundación Atelier lo que hace es un trabajo de facilitación de la colaboración de los distintos ministerios, Principado de Asturias, Ayuntamiento, agentes locales y las organizaciones que se van a involucrar. Nuestro rol ha sido diseñar la propuesta de la Bienal, hacer el comisariado artístico y también ahora diseñar el programa público y las conversaciones que va a haber. La Fundación Atelier nace con la vocación de crear espacios para simplificar la complejidad y los retos contemporáneos desde la colaboración.

-La organización de todo esto comenzaron en el invierno del año pasado, cuando compraron las primeras obras que van a exhibir.

-Sí, el año pasado, en la anterior edición de Arco, se hicieron las primeras compras por parte del Ministerio de Transición Ecológica para constituir la colección estatal de "Arte y clima". Pero esto viene de un trabajo previo: nosotros habíamos hecho una investigación con el título de "Cartografía Crítica". La vamos a presentar en Avilés. Se trata de un análisis de las distintas iniciativas, de los espacios de patrimonio, del patrimonio industrial, de las percepciones de la ciudadanía sobre Avilés y cómo ha ido cambiando en las últimas décadas y cómo Avilés mira hacia el futuro. Y desde ahí es desde donde hemos hecho la propuesta de todo lo que viene después, el programa artístico y el programa público.

-Esta es la primera bienal, pero luego habrá una segunda e imagino, que en otra ciudad que no es Avilés.

-Sí, la vocación con la que nace la Bienal Climática es que vaya iterando por distintos territorios en España cada dos años y estamos pensando siempre que sean en principio ciudades con unas características similares a las de Avilés: salir un poco del formato Barcelona, Madrid, Sevilla e irnos a ciudades de un tamaño un poco menor, también con un peso en la industria como Avilés importante y que puedan convertirse también en un centro de activación del pensamiento y del arte.

-¿Qué han encontrado de particular en Avilés a este respecto?

-Pues en Avilés hemos encontrado, por un lado, un caso muy interesante desde el punto de vista de la transición industrial que ha vivido desde las últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. También hemos encontrado un Ayuntamiento que nos ha abierto los brazos y ha puesto muchas facilidades para poder organizar la Bienal. Y también una ciudad que está conectada con territorios rurales y donde había una vida cultural que también está haciendo muy fácil el poder trabajar ahí. No es algo que hayamos decidido desde la Fundación Atelier, esto es algo que desde el Ministerio se decidió.

-Vale, se decide desde el Ministerio, pero ustedes han trabajado en encontrar las virtudes de Avilés para acoger la primera sede de la Bienal, ¿no?

-Sí, claro, digo "se decide" porque al final nosotros trabajamos como en una alianza con los Ministerios, el Principado y Avilés, y ahí las decisiones se toman de manera más colectiva, digamos. Pero nosotros veníamos de hacer esa investigación de Avilés como una ciudad con mucho potencial para poder desplegar un programa como el que vamos a hacer que va a ser de una envergadura grande.

-Estamos hablando de una fiesta de todas las artes.

Noticias relacionadas

-Prefiero eso que lo comente mi compañera Amanda Massa, que es la directora artística. Pero sí, hay parte expositiva, hay proyecciones, y luego también va a haber conciertos, va a haber alguna actuación, va a haber diversidad en los formatos. Y de ahí viene un poco la idea de "Ensayar lo inesperado", que es el título de la primera edición, que al final es ensayar formatos nuevos que nos saquen de la clásica visita a un espacio preparado para una obra artística tradicional, digamos, y que nos saquen también de los espacios de conferencia, de diálogo, que podamos meter una cosa y la otra.