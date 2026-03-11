Nace en Avilés la Asociación Juvenil EÓN centrada en el uso de educación no formal como herramienta de cambio social

La asociación juvenil EON nace de la experiencia directa de sus fundadores como participantes activos en el Espacio Joven de Avilés y con la misión de transformar a la juventud avilesina de usuaria pasiva en creadora activa de sus propios programas y oportunidades.

La Asociación cuenta con el apoyo técnico e institucional del Servicio de Juventud y busca actuar como un puente estratégico entre la administración y las necesidades reales de los jóvenes. Su identidad está definida por una junta directiva internacional, lo que les otorga una sensibilidad única para la mediación intercultural y la inclusión social.

La actividad de EON se centra en la participación juvenil y el uso de la educación no formal como herramienta de cambio social. Su objetivo es motivar a otros jóvenes a que lleven a cabo sus propias ideas, convirtiéndonos en los mentores que otros necesitan para transformar su realidad.

Su experiencia como beneficiarios de programas como Erasmus+, Cuerpo Europeo de Solidaridad, Antenas Informativas y otros proyectos del Espacio Joven de Avilés, la alineación de sus objetivos con los perseguidos por el Servicio de Juventud, y su carácter de asociación dirigida, formada y destinada específicamente a personas jóvenes es lo que ha motivado que próximamente asuman la apertura y dinamización de "la Nave", el espacio del edificio Fuero de libre uso para jóvenes de la comarca.

Los jóvenes de EON inamizarán 'La Nave', en Espacio Joven (Edificio Fuero), invitando a los jóvenes a pasarse por allí de jueves a domingo por las tardes. Habrá tiempo para quedar con la gente, expresarse y participar, estar al tanto de todo lo que se promueve en Espacio Joven, además de las actividades de ocio que posibilitan los locales.