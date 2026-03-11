El PP de Avilés advierte sobre la baja ejecución presupuestaria y pide una mejor planificación y rendición de cuentas

Horas después de que el PP de Avilés denunciara en el Pleno que está dispuesto a llevar a los tribunales las cuentas locales, la presidenta del partido en Avilés, Estefanía F. Rodríguez, ha valorado que ese presupuesto "no refleja un cambio sustancial en prioridades, ni en ambición para responder a los retos y necesidades de la ciudad. Es, por tanto, un presupuesto continuista que representa un modelo de ciudad, el del PSOE y sus aliados en el gobierno, que está absolutamente agotado. El soterramiento y la Ronda Norte son el ejemplo perfecto de la forma de actuar del PSOE: anuncios, titulares y propaganda, después olvido y ningún resultado. Relato frente a gestión”.

La presidenta popular ha advertido de que el crecimiento del presupuesto que pasa de 87,5 millones de euros en 2025 a 92,3 millones en 2026, con un incremento de casi 4,8 millones de euros, se concentra sobre todo en gasto estructural: gasto corriente, personal y servicios. Mientas que, la inversión real municipal baja ligeramente, pasando de 4,84 millones en 2025 a 4,74 millones en 2026. “El presupuesto crece, pero la inversión que debería transformar la ciudad no crece con la misma intensidad. Se mantiene un modelo continuista, sin una priorización clara de ciudad”, ha explicado.

“Con este nivel de recursos, Avilés debería experimentar un salto cualitativo que suponga diversificación de la actividad económica y generación de empleo, acceso a vivienda nueva y suelo urbanizable, renovación urbana, mantenimiento, mejora de infraestructuras e integración en barrios, así como oportunidades para retener población joven, y ese cambio no sólo no se percibe, sino que nuestros servicios públicos, instalaciones e infraestructuras están cada vez están más deteriorados” ha afirmado.

Rodríguez ha insistido en que los presupuestos deben leerse en clave de resultados para la ciudadanía. “Avilés necesita que el dinero se note en la calle. Si el presupuesto no se traduce en mejoras de los servicios públicos o del bienestar ciudadano, es mera contabilidad”.

La presidenta del PP ha recordado además que, la baja ejecución presupuestaria condiciona la credibilidad de cualquier presupuesto. “Antes de presumir de grandes presupuestos, el gobierno debería garantizar una mejor ejecución so riesgo de mala gestión, máxime teniendo en consideración que el actual presupuesto nace con una vigencia 10 meses, lo que requerirá de un esfuerzo adicional de la plantilla municipal para su ejecución. Entendemos además que, desde el gobierno municipal se adoptarán las medidas oportunas para cumplir con las recomendaciones y sugerencias que se desprenden del Informe de Sindicatura de Cuentas, tal y como, ha sostenido la Alcaldesa.”

Estefanía Rodríguez concluyó diciendo: “Es preciso que el aumento presupuestario repercuta en la vida o bienestar del ciudadano avilesino y, para eso hace falta una gestión eficaz de los recursos que persiga mediante una planificación estratégica y absoluta transparencia, tener un gasto sostenible y reducir deuda. En eso va a estar el Partido Popular: en exigir prioridades claras, mejor planificación, gestión eficiente, rendición de cuentas y una ejecución eficaz del presupuesto.”.