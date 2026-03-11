El PP de Avilés denuncia "soberbia y falta de humildad" del gobierno local encontrar "un desfase de 2,98 millones de euros" en las cuentas municipales
El PP de Avilés señala que Pelayo García actuó con "aires de suficiencia", impidiendo a la oposición fiscalizar su labor y el acceso a documentos
M. O.
El grupo municipal del PP en Avilés ha denunciado "la soberbia y la falta de humildad" con la que el gobierno local despachó la Comisión de Observancia y Vigilancia de la Concentración. Su portavoz, Esther Llamazares, apunta que "el concejal socialista Pelayo García compareció con una actitud de superioridad moral, pretendiendo dar lecciones de gestión a la oposición mientras negaba el acceso a los expedientes y a la documentación necesaria". Esto se debe a que "hemos descubierto un desfase de 2,98 millones de euros entre lo que el concejal dijo y lo que realmente figura en el Portal de Transparencia", afirma Llamazares.
Critica, sobre todo, la actitud del edil, quien "venía a sentar cátedra sobre la transparencia, tratándonos con menosprecio absoluto", añadiendo que "un error tras otro se puede entender y habrá que asumirlo, pero la soberbia y la falta de humildad en las instituciones, no". Asegura que Pelayo García actuaba con "aires de suficiencia y perdonando la vida a quienes intentan fiscalizar su labor".
Llamazares insiste en que "no se puede venir a dar lecciones de ética pública cuando ni siquiera eres capaz de facilitar un papel a la oposición". Asimismo, su grupo municipal explica que han "podido comprobar que la realidad contable humilla a la versión del gobierno" tras acceder a la documentación oficial a través del Secretario del Ayuntamiento.
La portavoz tacha "esta contradicción" como una demostración de que "la soberbia del gobierno no es más que una huida hacia delante para tapar su incapacidad de cuadrar las cuentas municipales"
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
- Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
- Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera