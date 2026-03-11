El PP de Avilés denuncia "soberbia y falta de humildad" del gobierno local encontrar "un desfase de 2,98 millones de euros" en las cuentas municipales

El grupo municipal del PP en Avilés ha denunciado "la soberbia y la falta de humildad" con la que el gobierno local despachó la Comisión de Observancia y Vigilancia de la Concentración. Su portavoz, Esther Llamazares, apunta que "el concejal socialista Pelayo García compareció con una actitud de superioridad moral, pretendiendo dar lecciones de gestión a la oposición mientras negaba el acceso a los expedientes y a la documentación necesaria". Esto se debe a que "hemos descubierto un desfase de 2,98 millones de euros entre lo que el concejal dijo y lo que realmente figura en el Portal de Transparencia", afirma Llamazares.

Critica, sobre todo, la actitud del edil, quien "venía a sentar cátedra sobre la transparencia, tratándonos con menosprecio absoluto", añadiendo que "un error tras otro se puede entender y habrá que asumirlo, pero la soberbia y la falta de humildad en las instituciones, no". Asegura que Pelayo García actuaba con "aires de suficiencia y perdonando la vida a quienes intentan fiscalizar su labor".

Llamazares insiste en que "no se puede venir a dar lecciones de ética pública cuando ni siquiera eres capaz de facilitar un papel a la oposición". Asimismo, su grupo municipal explica que han "podido comprobar que la realidad contable humilla a la versión del gobierno" tras acceder a la documentación oficial a través del Secretario del Ayuntamiento.

La portavoz tacha "esta contradicción" como una demostración de que "la soberbia del gobierno no es más que una huida hacia delante para tapar su incapacidad de cuadrar las cuentas municipales"