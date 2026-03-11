El PSOE de Gozón saca adelante el contrato del servicio de limpieza y de playas gracias a la crisis del PP

“¿Dónde nos sentamos?” Esa fue la frase más repetida en los minutos previos al pleno extraordinario de Gozón este miércoles. La crisis del PP local se vio plasmada en esta última sesión de la Corporación local. Y es que las renuncias presentadas la semana pasada por las concejales populares Adelaida Velarde y María Jesús Fernández han dado un nuevo giro en el gobierno del Ayuntamiento gozoniego. Ahora, a la derecha de los ediles Sergio Heres y Ángela Ochoa quedaron dos huecos. Del otro lado se sentaron los tres exconcejales del PP que, sin renunciar a su acta, han pasado a formar parte de los no adscritos: Patricia Suárez, Florentino Cuétara y Jorge Calderón. Ellos fueron quienes lograron que el PSOE obtuviera el respaldo necesario para sacar adelante el contrato de limpieza y de playas.

Tal es la confusión por la nueva configuración de los asientos de los ediles que, antes de que comenzase el pleno, los carteles con los nombres de cada uno de ellos estaban sin colocar. Por ello, el secretario tuvo que aclarar cuál era el espacio reservado para cada edil minutos antes de que arrancara la sesión. La tensión entre los no adscritos y los dos únicos concejales del PP presentes este jueves era más que palpable. Los primeros en llegar fueron Cuétara y Calderón, a los que les fallaron las cuentas a la hora de escoger sitio en la sala. Tras dejar un hueco a su compañera Suárez, la última en llegar, pronto llegaron sus excolegas Ochoa y Heres.

Antes de tratar el único punto de la sesión plenaria, se confirmaron las renuncias por parte de Velarde y Fernández. “La crisis está cerrada”, aseguró, tras el Pleno, Ochoa, la encargada de realizar las labores de portavoz. La popular aseguró que el partido ya tiene atados a las dos personas que se harán cargo del acta de concejal de aquí a final de mandato y explicó que, por una cuestión de plazos, ese cambio no se pudo ejecutar. “La intención es que estén para el próximo pleno, pero será una cuestión de papeles”, señaló la gozoniega, que no quiso revelar el nombre de las dos personas elegidas.

Risas ante el cambio de criterio en la bancada popular

A alguno se le escapó la risa cuando Cuétara, Suárez y Calderón levantaron la mano junto a los siete concejales del PSOE para aprobar la licitación para el servicio de limpieza viaria y de playas de Gozón. Cabe recordar que este mismo punto había sido echado atrás el pasado mes de febrero con los votos en contra tanto de Izquierda Unida como del PP. Sin embargo, las bajas en la bancada popular ayudaron a sacar adelante la propuesta socialista. Cuétara destacó que esta licitación recoge varias de las propuestas del grupo de no adscritos, tales como que fuese un contrato único, que se pongan más contenedores o que se potencie el reciclaje. César Fidalgo, portavoz de IU, ´criticó que un servicio que debería ser público se privatice, mientras que Ochoa, portavoz popular, insinuó que el documento “no ha sido ni elaborado ni refrendado por los servicios municipales”. Jorge Suárez, alcalde de Gozón, aclaró que Ochoa estaba equivocada.