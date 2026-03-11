Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plan de Baterías, lanzado: Sepides abre una consulta pública para evaluar el interés empresarial en los terrenos de Avilés y da 20 días para formular su propuesta a potenciales interesados

El suelo está actualmente distribuido en tres parcelas, una de 259.414 euros metros cuadrados, otra de 65.698 y una tercera de 2.341

Una grupo en una visita con personal de Sepides por los solares liberados de las viejas Baterías.

C. Jiménez

Avilés

La sociedad estatal Sepides ha iniciado un proceso para recabar manifestaciones de interés empresarial y evaluar la demanda y posible comercialización de los terrenos de las antiguas Baterías de cok de Avilés, que se actualmente en fase de desarrollo urbanístico. El anuncio permitirá valorar a la entidad Parque Empresarial Principado de Asturias, (PEPA), encargada de gestionar ese suelo, el alcance del interés en la adquisición de los terrenos para plantear después si es necesario enajenar o no todo el ámbito. Todo ello, explican desde Sepides, con el objetivo de maximizar el retorno social y empresarial para la comarca.

Las condiciones y criterios de valoración se recogerán y publicarán en un posterior pliego de comercialización, una vez se confirme el interés del mercado por adquirir la totalidad del ámbito.

Las empresas interesadas en participar en este proceso de manifestación de interés podrán obtener información más detallada en la página web de Sepides, entidad que asegurar contar con "un fuerte compromiso con la transformación y desarrollo de Avilés".

Los terrenos de las antiguas Baterías tienen una superficie de aproximadamente 327.000 metros cuadrados y, en este momento, se sigue avanzando en los complejos trabajos de recuperación y transformación urbanística y medioambiental del ámbito. Hasta la fecha se ha llevado a cabo la parada segura, el desmantelamiento y la demolición de las instalaciones y edificaciones que configuraban la antigua planta de Baterías.

Sin condiciones económicas, por ahora

Actualmente, explicaron desde Sepides, están finalizando los trabajos de toma de muestras y ensayos de acuerdo con las prescripciones exigidas por los órganos medioambientales competentes de cara a poder configurar el proyecto de remediación y descontaminación de los suelos. El alcance de eseproyecto de remediación del ámbito y su coste dependerán y variarán en función de los usos futuros que se prevean.

El ámbito a comercializar está actualmente distribuido en tres parcelas, una de 259.414 euros metros cuadrados, otra de 65.698 y una tercera de 2.341.

Los interesados deberán identificarse pero no podrán incluir en esta fase referencias a condiciones ecnómicas, plazos, contraprestaciones o condicionamientos de cualquier índle.

