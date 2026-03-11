El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal realizó más de 9.000 asistencias a lo largo del año pasado
El departamento se ha consolidado como referente en la protección de la salud de la población deportista y a la promoción del ejercicio físico como fuente de salud
N. M.
El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal (FDM), a lo largo de 2025, llevó a cabo un total de 9.031 prestaciones médicas, de las que 1.037 correspondieron a la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias.
Además, el departamento mantuvo una destacada labor docente e investigadora, con 3 publicaciones científicas internacionales y 6 ponencias en congresos, cursos y jornadas de ámbito nacional e internacional, junto a la edición del número 24 de la citada revista especializada.
El concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero, la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Fernández, y el director del Centro de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal y de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias (URMD), Nicolás Terrados Cepeda, han presentado este miércoles en el Ayuntamiento la memoria de actividad del servicio correspondiente a 2025, así como el número 24 de la revista 'Deporte, Salud y Entrenamiento'.
El Departamento de Medicina Deportiva de la FDM se constituyó en 2001 como Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias, mediante un convenio suscrito con el Gobierno autonómico a través de la entonces Dirección General de Deportes, consolidando desde Avilés un servicio de referencia orientado a la protección de la salud de la población deportista y a la promoción del ejercicio físico como fuente de salud.
