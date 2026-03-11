Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal realizó más de 9.000 asistencias a lo largo del año pasado

El departamento se ha consolidado como referente en la protección de la salud de la población deportista y a la promoción del ejercicio físico como fuente de salud

Un momento de la presentación de la memoria, con Nicolás Terrados, Manuel Fernández y Juan Carlos Guerrero.

Un momento de la presentación de la memoria, con Nicolás Terrados, Manuel Fernández y Juan Carlos Guerrero. / A.A.

N. M.

Avilés

El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal (FDM), a lo largo de 2025, llevó a cabo un total de 9.031 prestaciones médicas, de las que 1.037 correspondieron a la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias.

Además, el departamento mantuvo una destacada labor docente e investigadora, con 3 publicaciones científicas internacionales y 6 ponencias en congresos, cursos y jornadas de ámbito nacional e internacional, junto a la edición del número 24 de la citada revista especializada.

El concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero, la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Fernández, y el director del Centro de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal y de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias (URMD), Nicolás Terrados Cepeda, han presentado este miércoles en el Ayuntamiento la memoria de actividad del servicio correspondiente a 2025, así como el número 24 de la revista 'Deporte, Salud y Entrenamiento'.

Noticias relacionadas

El Departamento de Medicina Deportiva de la FDM se constituyó en 2001 como Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias, mediante un convenio suscrito con el Gobierno autonómico a través de la entonces Dirección General de Deportes, consolidando desde Avilés un servicio de referencia orientado a la protección de la salud de la población deportista y a la promoción del ejercicio físico como fuente de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  2. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  3. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  4. Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
  5. Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
  6. Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
  7. Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
  8. Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera

La foca del parque del Muelle, en Avilés, recupera su aspecto original, sin la pátina de verdín que deslucía la escultura

La foca del parque del Muelle, en Avilés, recupera su aspecto original, sin la pátina de verdín que deslucía la escultura

Asturias se prepara para el eclipse solar de agosto: Nortur ofrecerá este fin de semana jornadas técnicas sobre observación y movilidad

El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal realizó más de 9.000 asistencias a lo largo del año pasado

El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal realizó más de 9.000 asistencias a lo largo del año pasado

La alcaldesa de Avilés sufre un escrache durante una convocatoria institucional en memoria de las víctimas del 11M (y tiene que intervenir la Policía Local)

La alcaldesa de Avilés sufre un escrache durante una convocatoria institucional en memoria de las víctimas del 11M (y tiene que intervenir la Policía Local)

Espectacular operación para avanzar en las obras del Café Colón en Avilés: montan un grúa en altura para operar desde el interior del inmueble

El plan de Baterías, lanzado: Sepides abre una consulta pública para evaluar el interés empresarial en los terrenos de Avilés y da 20 días para formular su propuesta a potenciales interesados

El plan de Baterías, lanzado: Sepides abre una consulta pública para evaluar el interés empresarial en los terrenos de Avilés y da 20 días para formular su propuesta a potenciales interesados

El PP de Avilés advierte sobre la baja ejecución presupuestaria y pide una mejor planificación y rendición de cuentas

El PP de Avilés advierte sobre la baja ejecución presupuestaria y pide una mejor planificación y rendición de cuentas

El Conservatorio de Avilés celebró su centenario y el traslado a la nueva sede con gran éxito de público: cerca de 9.000 personas participaron en las actividades de 2025

El Conservatorio de Avilés celebró su centenario y el traslado a la nueva sede con gran éxito de público: cerca de 9.000 personas participaron en las actividades de 2025
Tracking Pixel Contents