El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal realizó más de 9.000 asistencias a lo largo del año pasado

El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal (FDM), a lo largo de 2025, llevó a cabo un total de 9.031 prestaciones médicas, de las que 1.037 correspondieron a la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias.

Además, el departamento mantuvo una destacada labor docente e investigadora, con 3 publicaciones científicas internacionales y 6 ponencias en congresos, cursos y jornadas de ámbito nacional e internacional, junto a la edición del número 24 de la citada revista especializada.

El concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero, la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Fernández, y el director del Centro de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal y de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias (URMD), Nicolás Terrados Cepeda, han presentado este miércoles en el Ayuntamiento la memoria de actividad del servicio correspondiente a 2025, así como el número 24 de la revista 'Deporte, Salud y Entrenamiento'.

Noticias relacionadas

El Departamento de Medicina Deportiva de la FDM se constituyó en 2001 como Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias, mediante un convenio suscrito con el Gobierno autonómico a través de la entonces Dirección General de Deportes, consolidando desde Avilés un servicio de referencia orientado a la protección de la salud de la población deportista y a la promoción del ejercicio físico como fuente de salud.