Adjudicada por 55.169 la redacción del estudio medioambiental para mejorar la protección del puerto de La Arena

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acadar, Tecnoambiente y San Juan de la Arena tendrá un plazo de seis meses para elaborar el estudio

Vista de la desembocadura del Nalón.

Vista de la desembocadura del Nalón. / Universidad de Oviedo

A. de la Fuente

El Principado ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acadar, Tecnoambiente y San Juan de la Arena la redacción del estudio de alternativas y de impacto ambiental para mejorar la protección del puerto de La Arena. El contrato ha sido adjudicado por un importe de 55.169 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

Con este proyecto, lo que se pretende es reducir la entrada de sedimentos y reforzar la seguridad de instalaciones y embarcaciones. El estudio recogerá las alternativas técnicas y ambientales para construir nuevas infraestructuras que protejan el puerto y permitan reducir el volumen y frecuencia de los dragados. La dársena cuenta ahora con un pantalán flotante atenuador del oleaje como único elemento de protección.

Esta actuación se sumará al dragado de la entrada al puerto, una actuación que también tiene en marcha el Principado con un coste de 401.000 euros. Asimismo, el gobierno autonómico también tiene en fase de licitación la renovación integral del alumbrado público de los puertos de La Arena y San Esteban. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 1.053.828 euros.

La parroquia de Luanco prepara a un grupo para relevar al abanderado de La Venia en Semana Santa: "La idea es que vaya rotando, que nadie se perpetúe"

Denuncian que la plantilla de Mantenimiento de Avilés está en chasis: "Falta el 40% de los trabajadores"

Mariví Monteserín pone en valor el uso de la tecnología y la colaboración municipal para mejorar los servicios públicos y afrontar la crisis por la guerra

El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario

Jorge Suárez zanja la polémica en torno a las oposiciones del Ayuntamiento de Gozón: "El que piense que he manipulado algo que denuncie""

Las dunas de Los Quebrantos y Bayas desafían la subida del nivel del mar con una inesperada recuperación "continua y muy visible", según los geólogos

