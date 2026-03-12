Arranca la feria Nortur en Avilés, con la mirada puesta en el verano del eclipse

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés celebra este mediodía el acto inaugural de Nortur, la Feria del Campismo y el Caravanismo,en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena.

Nortur abrirá al visitante un mundo a su alcance para explorar en familia con actividades que abordarán el cicloturismo como producto turístico o el atractivo de la geología cantábrica, pasando por la visión desde Asturias del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, cuando muchos campistas estén bajo un cielo convertido en espectáculo.

Uno de los grandes atractivos de esta edición de este año de la feria “Nortur” 2026 será la mirada al espacio sideral. En el encuentro comercial de este fin de semana se van a presentar actividades relacionadas con el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que promete convertir los campings asturianos en teatros astronómicos naturales y únicos.

La Cámara de Comercio da esta mañana (12.00 horas) el pistoletazo de salida a “Nortur” 2026, el evento que se celebra en el pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena. Este encuentro profesional se ha consolidado como la antesala ideal para el periodo vacacional. En ese mismo marco, pero en el Hotel Palacio de Avilés, también este viernes tendrá lugar la entrega de los premios Camping de Asturias 2026, que corresponden a Sorraos, La Ensenada, y WeCamp Cudillero.

En el acto de inauguración habrá una destacada representación institucional. Las intervenciones correrán a cargo de Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés; Laura Arias, presidenta de la asociación de Campings de Asturias; Raquel Ruiz, concejala de Hacienda y Turismo; y Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado.

“Nortur” 2026 no solo destaca por su área comercial —que incluye las últimas novedades en autocaravanas, accesorios y mobiliario— sino también por su enfoque en el turismo de aventura y familiar. La feria pondrá el foco en tendencias emergentes como el cicloturismo y la geología cantábrica.

Además de la innovación tecnológica, con la presentación de una nueva suite para la gestión de campings, el programa de la feria incluye la entrega de los premios Campings de Asturias y la presentación del "Producto Reto Boal".