Avilés impulsa la Medicina Deportiva con 9.000 atenciones y nuevos proyectos en 2025

El Servicio de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) de Avilés realizó, a lo largo de 2025, un total de 9.031 prestaciones médicas, de las cuales "1.037 actuaciones corresponden a 385 deportistas de alto rendimiento desde la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado (URMD)", cuenta el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. Asimismo, desde la entidad se realizaron tres publicaciones científicas internacionales, seis ponencias y la edición del nº24 de la revista "Deporte, Salud y Entretenimiento".

Destaca también la participación en dos proyectos de investigación sobre anorexia nerviosa y ejercicio físico y el "Proyecto Pasos", en el que se estudió la prevalencia de la actividad física y la obesidad en niños y niñas adolescentes de 8 a 16 años. También se pone en valor el lanzamiento de "AsturActiva", una plataforma digital "de prescripción de actividad y ejercicio físico a la ciudadanía. Actualmente hay ocho concejos participantes y esperamos que pronto sean más y no se quede tan solo en algo puntual", afirma la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Fernández.

Esta iniciativa qu integra el sistema sanitario de atención primaria con el ámbito deportivo, ha sido posible gracias al "trabajo que ha venido desarrollando Nicolás Terrados y todo su equipo". Terrados es el director de la URMD y ha sido el encargado de la coordinación para la publicación del 24º ejemplar de la revisa "Deporte, Salud y Entretenimiento". El objetivo es divulgar los concimientos científicos y de investigación en torno al deporte, relacionados con la medicina deportiva.

"Este año hemos mantenido un artículo sobre esquí, pues se practica mucho en Asturias; otro sobre el atleta veterano, ya que cada vez se ven más deportistas de este calibre; sobre balonmano, debido a que no se había tocado este deporte que tiene mucha implantación regional; y, por último, uno más científico como el uso de la glucosa y a fructosa en algunos deportes", enumera Terrados en cuanto a los contenidos de la revista.

Proyecto Pasos

Actualmente en España no se dispone de datos de la actividad física que practican los niños y adolescentes obtenidos a partir de métodos objetivos en muestras representativas y amplias de la población española. Por eso se optó por realizar el estudio "Pasos", para el que se seleccionaron a un total de 4.508 niños y adolescentes de 8 a 16 años de 121 localidades españolas seleccionadas al azar y con representación, rural, semiurbana y urbana. Se eligió aleatoriamente un centro de Primaria y uno de Secundaria en cada localidad. En cada centro de Primaria, se seleccionó un aula de 3º a 6º, y en cada centro de Secundaria, un aula de 1º a 4º de la ESO.

Cada comunidad autónoma fue designada con un grupo de investigación para coordinar el trabajo de campo, correspondiendo a la Fundación Deportiva Municipal a través de la Unidad Regional de Medicina Deportiva desarrollar esta labor en Asturias y Cantabria.

Los profesores de cada centro administraron cestionarios a los alumnos a través de un aplicativo online. El 10% de ellos llevó un dispositivo en la muñeca para medir la aceleración que lleva a cabo una persona cuando se mueve. De esta manera se permite conocer la intensidad del ejercicio y el patrón de actividad física a lo largo del día de forma más precisa a través de una comparación con los datos del cuestionario. El proyecto se encuentra en la fase de presentación de los resultados.