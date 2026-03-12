Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: "El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno"

Rubén López es el ganador del I concurso de mantecado de Avilés para no profesionales impulsado por Ultramarinos La Avilesina, el Hotel Palacio de Avilés y la Confitería Galé. López es bombero de Oviedo y aficionado a la repostería, una pasión que comparte con su hijo Rubén de seis años y su sobrino Saúl Pantiga de nueve. "Ellos me animaron a venir al concurso, siempre me echan una mano, son los primeros que probaron el bollo, mi pequeño jurado", señala el avilesino que actualmente reside en Piedras Blancas. "Mis compañeros del cuerpo de Bomberos de Oviedo también me animaron a participar, soy el que lleva el mantecado, es mi seña de identidad", señala sonriente el campeón de un concurso en el que participaron cuarenta personas. "Mis trucos son pomar bien la mantequilla, ir agregando los huevos uno a uno e ir tamizando la harina y luego un poco de amor", detalló.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, detalló que dado el éxito de participantes de la primera edición del concurso, el próximo año será incluido en el programa municipal de las fiestas de El Bollo. Rubén López compitió con el número 33. "Es mi número de la suerte", expresó momentos antes de que el jurado diera a conocer al ganador. Sabía ya que estaba en el podio finalista compartido con Digni Villa y Paola Suárez Redondo pero no el veredicto final. Cuando David Fernández, presidente del jurado, pronunció su nombre, esbozó una sonrisa.

Digni Villa, de 79 años, fue la segunda clasificada. "Yo no como mantecado, pero me dicen que el que hago está muy bueno: la materia prima es importante, los huevos si son de casa, mejor y claro, el cariño también", señala la aficionada a la repostería que para el bollo que presentó al concurso utilizó 300 gramos de mantequilla, otros 300 de huevos, otro tanto de azúcar y la misma cantidad de harina. "Tengo también una web de recetas que se llama endulza-2", relata. A su lado está Paola Suárez que llegó al concurso animada por su madre, Carmen Redondo. "El premio se lo debo a mi madre", expresó nada más saber que había alcanzado el podio y confirmar que su bollo mantecado "gusta tanto como en casa".

En imágenes: Los ganadores del primer concurso de mantecados de Avilés para no profesionales / Luisma Murias

Eva Clemente se presentó por primera vez a un concurso y las hermanas Piñera, Ángeles y Olga, suelen ser habituales. Es más, han recibido algún que otro premio. Hablan de los huevos mejor "de pita de caleya" para hacer el mantecado. A Nieves Miguel, que es de Zamora pero avilesina desde más de tres décadas, le encantan los postres asturianos y al concurso llevó uno "rectangular". Rocío Ramos, que es de Llaranes, usa manteca de una casería de Santiago de Ambiedes y Encarna Fernández confirma que los "huevos camperos y la mantequilla asturiana" son indispensables para un buen bollo. Borja Marcos, es madrileño y lleva tres años en Avilés con su pareja Mónica Arias, que sí es avilesina. Y decidió presentarse al concurso aunque fuera uno de los primeros bollos de su vida. "Lo debí hacer dos veces y esta semana otras dos", señala el madrileño que animó a los hombres a participar en estas iniciativas casi copadas por mujeres.

El jurado estaba formado por David Fernández, Benjamín Lebrato, Alejandro Montes, Mylenia Carvalho y Carlos Antuña. Fernández, como portavoz destacó: "El nivel es muy bueno y realmente estamos sorprendidos con la participación. Tenemos que estar concentrados porque los matices entre uno y otros son muy sutiles". Los miembros del jurado probaron una pequeña porción de cada mantecado. "Debemos estar batiendo un récord Guiness de cata de mantecado", bromeó antes de anunciar los finalistas e indicarles que debían pasar por la cocina del hotel para confeccionar una masa como prueba última, entre otros motivos, para cerciorarse que ellos mismos habían confeccionado el bollo. Y así fue. El producto no fue horneado, sin embargo, los miembros del jurado ya pudieron apreciar la calidad de las obras presentadas y finalistas a la primera edición de un certamen que ha llegado para quedarse.