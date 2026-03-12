Cos Menéndez renueva la tradición y diseña el futuro: "Nos inspiramos en la tradición para pegarle una vuelta y hacer una propuesta contemporánea”

Constantino Menéndez y Yolanda González, los dos juntos, con “Made by Kös”, una marca de moda que, partiendo de la tradición ha sabido menearla de tal modo que ha convertido “el pasado en futuro”. “Todo esto responde un poco al momento social en el que vivimos, ¿no? De desarraigo, globalización: mucha inteligencia artificial, muy poco contacto con lo humano y, entonces, cómo estrategia y como necesidad casi social estamos recurriendo a lo hecho a mano, la vida en el campo, lo que comían nuestros abuelos. Cada vez hay más recetarios, se dejan de lado las esferificaciones y rollos de esos y se vuelven a las torrijas”, señaló el diseñador de Pillarno, que participó este jueves en las Jornadas de Restauración y Diseño “Rula”: cuando la Escuela Superior de Arte del Principado (ESAPA) abre sus puertas de par en par para mostrar el porvenir a los próximos restauradores asturianos. O los nuevos diseñadores.

“Los de la Escuela habían contactado conmigo hace un par de años, pero por motivos de agenda no había podido participar. Y esta vez, pues sí, participé con una ponencia y luego más tarde con un taller”, explicó Menéndez, al término de su intervención. “Lo que trataba de decirles es que nos inspiramos en la tradición para pegarle una vuelta y hacer una propuesta contemporánea”. “Hablé de moda, que es lo mío, pero también puse otros ejemplos”, dijo Menéndez. Mencionó a Rodrigo Cuevas, a Rosalía, a Bad Bunny en el festival de la Superbowl.

“Made by Kös” es una marca que Menéndez y González: “Acuñé el nombre en 2011, y lo que venía haciendo era eso: beber de la tradición, de la indumentaria tradicional, y hacer una propuesta estética y de moda contemporánea”, señaló. “Me gustaba tanto la ropa tradicional y decía: ‘Jolín, ¿por qué un chaleco no lo puedo poner con unos vaqueros?’ Estamos hablando de hace un montón de años, cuando no veías absolutamente nada y el concepto de moda era otro totalmente: no te salías de la raya, y menos aquí en Asturias; no veíamos modernidades”. Y añadió: “Así empecé un poco a separarme de la parte tan tradicional y a utilizarla para hacer una propuesta novedosa”.

La marca

Menéndez explicó también las líneas de su marca: “Nosotros tenemos como cuatro líneas de trabajo en la marca. La primera es la investigación y la reproducción de moda histórica. Ahora estoy con la montera picona. Otra línea, tendríamos todo lo relacionado con vestuario escénico, que es todo lo que hago para artistas y teatro. Luego, otra línea serían colecciones cápsula, que sacamos para el público en general, como unas blusas que hicimos el año pasado con sábanas recuperadas de antiguos ajuares y demás. Y luego la cuarta pata sería la ropa de encargo a medida para ceremonia: novias, madrinas, sobre todo mujeres”, concluye.